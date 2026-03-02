SUCESOS
Accidente de patinete eléctrico en Móstoles: un hombre de 50 años, en estado grave tras sufrir una caída
El suceso, ocurrido en la calle Perseo de Móstoles, obligó a los sanitarios del Summa 112 a atender al herido, quien presentaba lesiones importantes en la cabeza
Madrid
Un hombre de 50 años ha resultado herido de gravedad este lunes tras caerse del patinete eléctrico en el que circulaba en Móstoles, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La víctima, que circulaba por la mostoleña calle Perseo alrededor de las 3:50 horas de la madrugada, tuvo que ser atendido por los sanitarios del Summa 112. A su llegada, el varón presentaba un traumatismo cranoencefálico severo y tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado grave.
La Policía Local de Móstoles ya investiga el accidente.
