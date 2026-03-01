El tesoro familiar de Sorolla apura su estancia en Valencia antes de regresar a Madrid

El palacete del Paseo del General Martínez Campos, en pleno distrito de Chamberí, mantiene sus puertas cerradas, pero el legado de su morador más ilustre sigue más vivo que nunca. Debido a las ambiciosas obras de ampliación y rehabilitación de su sede madrileña, las joyas de la corona del Museo Sorolla se encuentran actualmente instaladas en la Fundación Bancaja de Valencia.

Bajo el título Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla, esta exposición supone una oportunidad única para redescubrir al pintor en su luz natal mientras su casa en la capital se prepara para el siglo XXI. El proyecto de remodelación en Madrid, liderado por el estudio Nieto Sobejano, cuenta con una inversión de 6,5 millones de euros y sumará más de 2.200 metros cuadrados a la pinacoteca.

Mientras se ultiman los nuevos almacenes, el taller de restauración y la cafetería, 59 lienzos fundamentales se encuentran en el Mediterráneo.

El baño del caballo, 1909 / FUNDACIÓN BANCAJA / Europa Press

Se trata de obras que rara vez abandonan el museo madrileño, como las icónicas Paseo a la orilla del mar, El baño del caballo o La siesta.

El tesoro de Clotilde regresa a sus orígenes

La relevancia de esta muestra reside en su carácter fundacional. Gran parte de las piezas expuestas en la Plaza de Tetuán de Valencia son aquellas de las que nunca quisieron desprenderse ni Sorolla ni su esposa, Clotilde García del Castillo. Son las obras que formaron el núcleo original del museo tras su creación en 1931.

En las salas valencianas, estas pinturas dialogan por primera vez con el lienzo ¡Triste herencia!, obra propiedad de la Fundación Bancaja con la que el artista logró el Grand Prix en la Exposición Universal de París de 1900, sellando su éxito internacional.

El recorrido, comisariado por el actual director del Museo Sorolla, Enrique Varela, permite al visitante seguir el rastro del artista desde sus años de formación hasta su madurez. La exposición se divide en secciones que abordan desde sus primeros pasos en Valencia e Italia hasta su consagración definitiva en Madrid.

Destaca especialmente la sección dedicada al retrato familiar, donde se percibe la faceta más íntima de Sorolla, y su capacidad para capturar la psicología de personajes como Ramón y Cajal o Vicente Blasco Ibáñez.

Crónica de un Mediterráneo eterno

Uno de los puntos más emotivos de la exposición es el bloque dedicado a sus estancias en la Cala de San Vicente, en Mallorca, realizadas en 1919. Fue su último viaje para pintar el mar antes de que una hemiplejía, sufrida mientras pintaba en el jardín de su casa en Madrid en 1920, le apartara definitivamente de los pinceles. Estas obras finales reflejan un luminismo depurado, donde la luz se convierte en un personaje vivo que casi puede sentirse al otro lado del lienzo.

Además de la entrada general, que tiene un coste de 9 euros, existen visitas comentadas de 50 minutos los miércoles, jueves y viernes por la tarde (con un suplemento de 5 euros). Estas sesiones permiten profundizar en detalles técnicos y anécdotas biográficas que enriquecen la experiencia visual.

Información útil para la visita

Ubicación: Fundación Bancaja (Plaza de Tetuán, 23, Valencia).

Fundación Bancaja (Plaza de Tetuán, 23, Valencia). Horarios: De martes a domingo, de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. Los lunes permanece cerrado.

De martes a domingo, de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. Los lunes permanece cerrado. Entradas: Disponibles en taquilla. La entrada reducida (5 euros) se aplica a pensionistas, desempleados, estudiantes de 13 a 26 años y familias numerosas. Los menores de 12 años acceden de forma gratuita.

Disponibles en taquilla. La entrada reducida (5 euros) se aplica a pensionistas, desempleados, estudiantes de 13 a 26 años y familias numerosas. Los menores de 12 años acceden de forma gratuita. Bonus: La entrada permite visitar también la exposición "Cristina Babiloni. Caleb".

Noticias relacionadas

Joaquín Sorolla, que falleció en su residencia veraniega de Cercedilla en 1923, sigue siendo el mejor embajador de la luz valenciana en Madrid. Hasta que su jardín de Chamberí vuelva a florecer en 2026, esta exposición en Valencia es la cita obligada para todo aquel que quiera mantener el idilio con su pintura.