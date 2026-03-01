Tania Martín, escritora madrileña en Los Ángeles: "Migrar es reconstruir identidad, relaciones y referencias"

¿Qué siente un escritor cuando se enfrenta a su primera novela?

Sentí responsabilidad. No era solo escribir una historia, era sostenerla con honestidad. Al tratarse de una historia real, la sensación no era “voy a publicar”, sino “tengo que estar a la altura de lo que me han confiado”. La primera novela no es un punto de llegada, es un acto de confianza. Y eso impone, pero también emociona.

¿Cuál es el mensaje que le gustaría que se quedase de 'Mis dieciséis en el desierto'?

Que hay decisiones que no se toman desde la valentía, sino desde la necesidad. Y que muchas veces, las personas tendemos a juzgar procesos que no entendemos porque nunca hemos tenido que atravesarlos. Me gustaría que el lector terminara el libro con más preguntas que certezas, pero también con más empatía.

¿Por qué le llama tanto la atención el proceso de una migración?

Porque no es un momento, es un antes y un después permanente. Migrar no es solo cruzar una frontera física; es reconstruir identidad, idioma, relaciones, referencias. Es un proceso silencioso que transforma por dentro. Y muchas veces se cuenta desde el dato o desde el impacto, pero no desde la intimidad de lo que implica decidir irse. Eso es lo que me interesa, el proceso interno.

¿Esta historia está basada en sucesos reales?

Sí. Sigue los pasos de Mariana, una joven guatemalteca de apenas 16 años que abandona su aldea natal para emprender uno de los viajes más peligrosos de su vida como es cruzar el desierto en busca de un futuro distinto. Desde las primeras páginas, el lector comprende que no está ante una historia más, sino frente a una verdad incómoda que miles de jóvenes viven cada día en silencio.

Usted ha vivido en sus propias carnes tener que abandonar Madrid. ¿Echa de menos la ciudad?

Madrid siempre va a ser casa. Echo de menos la cercanía, la familia, la espontaneidad de lo conocido. Pero también he aprendido que los lugares no desaparecen; cambian de lugar dentro de ti. Vivir fuera te obliga a redefinir qué significa pertenecer.

¿Desde Los Ángeles se ve todo con una perspectiva diferente?

Sin duda. La distancia te da perspectiva. Te permite entender mejor lo que eras, lo que eres y lo que quieres conservar. También te hace más consciente de los privilegios y de las dificultades que viven otras personas al migrar en circunstancias mucho más complejas. Vivir en Los Ángeles me ha enseñado a observar con más calma y menos juicio.

¿Qué aprendió durante su etapa siguiendo al Atlético de Madrid?

Aprendí que detrás de cualquier institución enorme hay una mentalidad preciosa de creer, de no rendirse, de que el esfuerzo tiene sentido, aunque no siempre llegues primero, y eso está muy presente en mi forma de entender la vida. También entendí que el relato importa. Cubrir un club con tanta repercusión me enseñó disciplina, rigor y respeto por la audiencia. No puedes contar cualquier cosa de cualquier manera. Eso lo he trasladado también a la literatura

¿Sigue ligada a la actualidad rojiblanca?

Siempre. Aunque me cueste más de un madrugón y ya no sea desde la primera línea profesional. El Atlético de Madrid forma parte de mi vida.

¿Volverá a España?

España siempre es una posibilidad. Cuando has vivido fuera, aprendes que las decisiones no son definitivas, sino etapas. Hoy estoy aquí; mañana, quién sabe.

¿Y a escribir otra novela?

Sí. La segunda parte de Mis dieciséis en el desierto ya se está cocinando.