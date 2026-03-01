San Sebastián de los Reyes organiza una jornada sobre aves rapaces nocturnas con Brinzal en la Dehesa Boyal

San Sebastián de los Reyes celebra este domingo una jornada centrada en las aves rapaces nocturnas, organizada en colaboración con el centro de recuperación de aves rapaces Brinzal, que tendrá lugar en el Centro de Naturaleza Dehesa Boyal.

La actividad estará dirigida por el educador ambiental de la entidad, Diego Pérez, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. La sesión comenzará a las 10:30 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

La jornada se divide en dos partes. En primer lugar, se ofrecerá una charla teórica para quienes quieran conocer mejor las rapaces nocturnas, con especial atención a las especies presentes en la Comunidad de Madrid.

A continuación, se desarrollará el taller 'Lo que comen las rapaces nocturnas', centrado en las egagrópilas, los restos de alimentos no digeridos que expulsan estas aves. En esta parte, los participantes diseccionarán egagrópilas para identificar a qué especie pertenecen los restos encontrados.

Brinzal es una organización sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública, dedicada desde 1986 al estudio, la conservación y la rehabilitación de la biodiversidad.

La actividad está recomendada para familias con niños a partir de siete años y requiere inscripción previa a través de un formulario.