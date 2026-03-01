Pulso vecinal en Parquelagos por el nuevo campo de fútbol: 350 alegaciones por ruido, tráfico y entorno natural.

El aumento de ruido y tráfico, la contaminación lumínica y el posible impacto sobre el entorno natural y residencial llevan a los vecinos de Parquelagos, en Galapagar, a rechazar el proyecto del campo de fútbol junto al Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

"No es el deporte, es el lugar"

Más de 350 vecinos de la urbanización Parquelagos, en Galapagar, han registrado alegaciones contra el plan municipal para habilitar un campo de fútbol y otros equipamientos deportivos en las inmediaciones del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Los residentes alertan de un posible incremento del ruido, del tráfico y de la presión sobre el entorno en una zona residencial de baja densidad, mientras que el Ayuntamiento sostiene que no se trata de una nueva construcción, sino de la rehabilitación y remodelación integral de unas pistas ya existentes.

En un comunicado, el colectivo vecinal insiste en que no cuestiona la necesidad de dotaciones deportivas, sino la ubicación elegida y la falta, a su juicio, de un estudio exhaustivo de alternativas con menor impacto ambiental y vecinal. Además, consideran que el proyecto va más allá de la actuación concreta y condiciona el modelo de desarrollo futuro del entorno por su proximidad a un espacio protegido.

El ruido, en el centro de la polémica

Una de las principales líneas de las alegaciones apunta al incremento de ruido. Los residentes citan estudios que sitúan los picos acústicos de partidos al aire libre entre 70 y 85 decibelios (dB), con alcances puntuales de 90 dB. Frente a eso, recuerdan que la OMS recomienda no superar los 55 dB en exteriores durante el día, y recalcan que en Parquelagos los niveles habituales se mueven entre 35 y 45 dB.

La movilidad es otro de los puntos sensibles. Según trasladan los vecinos, una instalación de estas características podría atraer entre 60 y 150 vehículos por franja horaria, con especial intensidad en fines de semana. Temen que eso derive en calles saturadas, problemas de estacionamiento, aumento de emisiones y un mayor riesgo para peatones y ciclistas en una zona diseñada como enclave residencial.

En el plano ambiental, el colectivo alerta sobre posibles efectos en el suelo y el corredor ecológico vinculado al parque regional. Entre los riesgos que señalan figura la implantación de césped artificial, que —según exponen— podría implicar compactación e impermeabilización del terreno, alteración del drenaje natural y un incremento del riesgo de torrentes en episodios de lluvias intensas.

A ello suman la posible contaminación lumínica por torres de iluminación para el uso vespertino, con niveles que podrían situarse entre 200 y 500 lux sobre el terreno de juego, así como el aumento de afluencia de personas y de residuos en un área próxima a un entorno natural.

En sus escritos, los vecinos reclaman una evaluación ambiental "rigurosa e independiente", un estudio comparativo de alternativas y garantías específicas para el control acústico, lumínico y de tráfico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Galapagar rechaza la idea de una nueva construcción. Fuentes municipales consultadas, y recogidas por Europa Press, sostienen que se trata de una "recuperación necesaria" que no invade espacio natural, orientada a "remodelar integralmente" unas pistas ya existentes que se encuentran en un estado de "abandono absoluto".

Según el Consistorio, el espacio actual es "un foco de suciedad e inseguridad" y la finalidad es devolver la zona a "las familias y a los niños" han pedido "un lugar digno donde jugar". La propuesta, añaden, busca transformar un punto "degradado, inaccesible y peligroso" en un lugar "saludable, seguro, moderno e inclusivo".

Evaluación ambiental y normativa: dos lecturas opuestas

En la respuesta municipal, las mismas fuentes defienden que el proyecto cuenta con una "garantía ambiental absoluta" y que, conforme a la Ley de Evaluación Ambiental de 2013, no requiere un estudio de impacto ambiental extraordinario al ejecutarse sobre suelo urbano consolidado con uso deportivo "desde hace décadas".

Aseguran también que la cercanía al Parque Regional del Río Guadarrama no obliga a trámites adicionales porque la actuación "no invade ni afecta" directamente al espacio protegido. Sobre ruido e iluminación, afirman que el proyecto cumple normativa y que no requiere estudios acústicos previos, si bien subrayan el compromiso de que la actividad sea “compatible con la vida residencial”.

El Ayuntamiento ha negado "rumores" sobre una privatización y remarca que la gestión será "100% pública" "Esta parcela es del Ayuntamiento desde hace 30 años y su gestión seguirá siendo municipal", concluyen.

En paralelo, en el grupo de Facebook 'Pillados Galapagar' se ha difundido un llamamiento para ampliar la movilización vecinal: facilitan el correo tejasverdes.parque@gmail.com para solicitar la documentación y firmar las alegaciones ya redactadas y animan a firmar y compartir una petición en la plataforma Change.org para pedir que, al menos, se paralice el proceso de contratación que aseguran que "ya está en marcha" En ese mismo mensaje se incluye una valoración atribuida a Ecologistas en Acción: "Destruyen lo que tocan sin importar, en este caso, el Parque Regional del Guadarrama.