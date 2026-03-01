El Embalse de Bolarque, un paraíso a una hora de Madrid: aguas cristalinas, actividades acuáticas y rutas de senderismo

En Madrid no se resignan a vivir sin playa y este es uno de los defectos que siempre se le saca a la capital. Esto es lo que muchas personas piensan, pero lo cierto es que sí hay opciones de lo más interesantes sin tener que viajar a Valencia, la salida al mar más cercana desde la capital. A solo unos kilómetros, hay lugares escondidos que son verdaderos paraísos.

Aguas cristalinas a una hora de Madrid

Este espectacular embalse es conocido como 'Mar de Castilla', fue inaugurado en 1910 y toma las aguas del río Guadiela junto con las presas de Entrepeñas, Almoguera y Zorita, un escenario de lo más parecido a cualquier rincón del Mediterráneo. El Embalse de Bolarque es un destino perfecto para quienes buscan un respiro de la bulliciosa capital sin alejarse demasiado.

Un rincón escondido que se ha convertido en el lugar más buscado por muchos madrileños necesitados de playa. Además de su belleza, está dotado de todo tipo de servicios. El visitante solo necesita llegar al lugar para comprender su encanto especial: un paraje de playa con arenal y zona de césped, merenderos y un chiringuito en el que pasar un rato de descanso.

Esta es la playa de Bolarque. / Playa de Bolarque

Una espectacular ruta a remo

Esta aventura puede tener parte turística y, para aquellos que quieran, parte deportista. La actividad más recomendada es navegar en kayak, ya que a golpe de remo se pueden descubrir varias sorpresas. La Cueva de las Tortugas es un lugar en el que se pueden ver ejemplares del galápago leproso, una especie autóctona que compite con la tortuga de Florida, una variedad invasiva.

Imagen de la ruta de la Cueva de las Tortugas. / Buendía Aventura

Una ruta muy recurrente por su facilidad y la belleza del paisaje a tan solo diez minutos de navegación es la que lleva a la ermita de los Desamparados de Buendía, un histórico monumento con estructura sencilla que contiene la imagen de una virgen que sustituye a la destruida en 1936, al lado de un agua de manantial considerada milagrosa por muchos devotos.

Ermita de los Desamparados de Buendía. / Wikiloc

Para los más expertos

Para quienes tengan mejor estado físico y estén dispuestos a remar hasta una hora, serán premiados con unas vistas espectaculares: allí yacen las ruinas del monasterio carmelita Desierto de Bolarque, un lugar de difícil acceso y cuyas instalaciones fueron ampliadas en el siglo XVII.

Y aquellos que se consideren expertos podrán realizar una ruta de hasta tres horas desde la playa, muros de roca surgen los restos del castillo de Anguix, edificio levantado en 1160 por Alfonso VIII para defender el río Tajo, una de las vistas más impactantes de todo el embalse.

Noticias relacionadas

El Castillo de Anguix. / Turismo Castilla-La Mancha

Importante tener en cuenta

A este precioso lugar tiene un control de acceso en el que hay que estar atento. La playa tiene un aforo de 800 personas y cuando está completo no hay forma de acceder. Por esta razón, se sugiere comprar la entrada de diez euros por Internet, para evitar sorpresas al llegar. El Embalse de Bolarque es un destino perfecto para quienes buscan una escapada natural cerca de Madrid.