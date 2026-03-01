Paracuellos de Jarama renueva la homologación de sus seis rutas de senderismo y refuerza su apuesta por el turismo activo

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha renovado la homologación oficial de las seis rutas de senderismo que oferta para conocer el entorno natural del municipio, una certificación que acredita el cumplimiento de los estándares exigidos en señalización, trazado, seguridad y conservación.

La Federación Madrileña de Montañismo (FMM) y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) han validado nuevamente estos itinerarios, dirigidos a aficionados al senderismo y visitantes interesados en el patrimonio natural de la localidad.

Las rutas homologadas son la Circular de Paracuellos de Jarama (PR-M 40); las que discurren de Leganitos al Barranco de las Viñas (PR-M 42) y al Cerro de la Mesilla (PR-M 43); la de El Lavadero y Las Guindaleras (PR-M 44); la que recorre El Pinar de los Berrocales (PR-M 45); y la de Los Valles y Las Peñuelas (PR-M 46).

Estos recorridos atraviesan algunos de los parajes más representativos del término municipal y ofrecen alternativas accesibles para la práctica del senderismo, promoviendo un uso responsable y sostenible del medio natural.

Mejora de señalización y accesibilidad

Las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento se enmarcan en el plan municipal de mejora, conservación y puesta en valor de los senderos locales. Entre las medidas adoptadas figuran la renovación de la señalización y la cartelería, la actualización estética de distintos tramos, así como la limpieza y el acondicionamiento de los caminos.

Asimismo, se han llevado a cabo intervenciones específicas en los puntos con mayores dificultades de accesibilidad, con el objetivo de reforzar la seguridad y facilitar el tránsito de los usuarios.

Marchas guiadas en 2026

En paralelo, las concejalías de Medio Ambiente y Deportes, en colaboración con el Grupo Amadablan de Montañismo, han puesto en marcha la segunda edición de las 'Marchas por los senderos de Paracuellos de Jarama'. La iniciativa contempla la organización de una ruta guiada cada trimestre a lo largo de 2026.

La primera cita tendrá lugar este domingo, desde las 10:00 horas, con un recorrido por el sendero Leganitos-Cerro de la Mesilla (PR-M 43). Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción antes del 25 de febrero.

Noticias relacionadas

El programa busca fomentar la práctica del senderismo, dar a conocer la red de senderos locales y acercar la riqueza natural y paisajística del municipio tanto a vecinos como a visitantes.