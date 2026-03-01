Nueva protesta en Montecarmelo contra el cantón de limpieza a 60 metros de un colegio: 2.000 vecinos denuncian "mentiras" del Ayuntamiento

Vecinos de Montecarmelo han vuelto a salir a la calle este domingo para protestar por quinta vez contra la construcción de un cantón de limpieza cuya obra ya ha comenzado y que estará situado a "solo 60 metros" de un colegio. La manifestación ha reunido a cerca de 2.000 personas, según han trasladado a Europa Press fuentes policiales.

Uno de los portavoces de la plataforma vecinal 'No al cantón de Montecarmelo', Vicente Sánchez, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, de faltar a la verdad sobre el alcance del proyecto. "La gran mentira que está diciendo el alcalde Almeida y el concejal Carabante es que esto es solo para cuatro vestuarios y para cuatro carritos, y eso es una gran mentira. Nos está tratando con una falta de respeto, como a idiotas", ha declarado.

El contenido del proyecto, en disputa

El pasado jueves, Borja Carabante aseguró que, de acuerdo con las exigencias vecinales, las obras se habían "reducido al mínimo", dejando un "pequeño cantón" en el que únicamente se instalarán "unos vestuarios, unas pequeñas oficinas administrativas y un pequeño almacén para que tengan los carritos".

Sin embargo, Sánchez ha explicado que la plataforma ha presentado un recurso contencioso-administrativo, tras el cual el Ayuntamiento "se ha visto obligado" a aportar el expediente del proyecto. Según su versión, el documento refleja que se trata de "un parque de maquinaria donde va a haber más de 100 vehículos".

"Tiene 5.700 metros cuadrados, de los cuales solo 300 son de vestuario. O sea, se ve claramente la gran mentira. Es una instalación que tiene un taller de maquinaria, una gasolinera y una zona de valoración de residuos. Este va a ser además un cantón no del barrio de Montecarmelo, es para todo el distrito, la zona norte, para Tres Olivos, Mirasierra, Las Tablas, etc.", ha añadido.

Apoyo de la oposición municipal

La protesta ha contado con el respaldo de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; del todavía portavoz de Vox, Javier Ortega Smith; y de la diputada de Más Madrid en la Asamblea, Marisa Escalante.

Maroto ha acusado al Gobierno municipal de "trilerismo político" y ha criticado que se mantenga la ubicación elegida. "El señor Almeida ha decidido tirar para adelante, lo cual es inexplicable porque va en contra del interés de niños, de niñas y de vecinos", ha afirmado.

Además, ha subrayado que los vecinos "no están en contra de que se haga esta instalación, están en contra de que se haga y se ubique en el lugar elegido por el Ayuntamiento" y ha cuestionado el uso "torticero" del informe del Defensor del Pueblo que señala que residentes de otros distritos están "satisfechos" con sus respectivos cantones.

Por su parte, Ortega Smith ha criticado el "empecinamiento por llevar la contraria al sentido común" y ha asegurado que, si el Gobierno municipal depende de su grupo en el futuro, harán "todo lo posible" por "desmontar este cantón".

El conflicto llega a la Unión Europea

Ante el inicio de las obras, la plataforma vecinal ha decidido trasladar el conflicto a instancias de la Unión Europea, una decisión que, según han explicado, responde a la falta de respuesta municipal. "Es lamentable que, como no nos escucha el Ayuntamiento, tengamos que llevarlo transnacionalmente fuera, y en Europa se va a estudiar este proyecto", ha señalado el portavoz.

El alcalde, por su parte, ha expresado "respeto total" por las acciones de los vecinos, aunque mantiene que el proyecto cumple con la legalidad vigente y que se trata de una instalación necesaria para los trabajadores del servicio de limpieza.