CULTURA
La nueva librería 'Ivorypress' abre en Madrid con una firma del artista inglés Edmund de Waal
El artista y escritor participará el miércoles 4 de marzo en un acto con motivo de la inauguración del espacio en Orfila, 5
La editorial Ivorypress inaugurará el próximo miércoles su librería en el centro de Madrid con un acto protagonizado por Edmund de Waal (1964), que firmará ejemplares de An Archive (segunda edición, 2026) y Un Archivo (primera edición, 2026), ambos publicados por el sello.
El encuentro se celebrará a las 17:00 horas en el nuevo espacio, ubicado en el número 5 de la calle Orfila. Según ha informado la propia editorial, el acto permitirá a los lectores conocer al autor y obtener su libro firmado.
Edmund de Waal es artista y escritor. Su trabajo, que abarca la cerámica y la literatura, aborda cuestiones como la memoria, la diáspora y la materialidad, en diálogo con disciplinas como la arquitectura, la música y la poesía. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos e intervenciones para instituciones como el Rijksmuseum, el British Museum, la Colección Frick, el Kunsthistorisches Museum y el Victoria and Albert Museum.
Es autor de La liebre de ojos de ámbar, El camino blanco, Cartas a Camondo y Un Archivo. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Windham-Campbell y el Premio Isamu Noguchi. Vive y trabaja en Londres.
Ivorypress, especializada en libros de artista y con espacio expositivo y librería, fue fundada en Londres en 1996 por Elena Ochoa Foster y mantiene una programación vinculada al arte contemporáneo y la edición independiente.
