ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un motorista en Madrid al chocar contra el muro de un túnel de la A-3
El accidente ha ocurrido esta tarde en la salida 14 de la A-3, en la incorporación a la M-50 en sentido A-4
EFE
Madrid
Un motorista de mediana edad ha fallecido este domingo en Madrid tras colisionar contra el muro de hormigón lateral de un túnel de la autovía A-3, ha informado Emergencias Madrid.
El accidente ha ocurrido esta tarde en la salida 14 de la A-3, la incorporación a la M-50 en sentido A-4.
Los facultativos del Samur-PC desplazados al lugar del accidente han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al hombre pero solo han podido confirmar su fallecimiento.
La Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente.
