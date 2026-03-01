Detenidos dos hombres tras robar una furgoneta en Fuenlabrada y huir por la M-40 hasta chocar en Hortaleza

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del robo de una furgoneta sustraída en Fuenlabrada. Los arrestados emprendieron la huida por la M-40 y otras carreteras de Madrid antes de colisionar contra un edificio en Hortaleza, donde fueron finalmente interceptados.

La intervención se inició tras la denuncia del propietario de la furgoneta, que alertó de la sustracción a primera hora de la mañana en Fuenlabrada. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional, las primeras gestiones permitieron localizar el vehículo en el distrito de Hortaleza.

Al detectar la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida de forma temeraria. Se incorporaron inicialmente a la M-40 en sentido norte y enlazaron después con la M-11 en dirección a Plaza de Castilla. La persecución fue coordinada en todo momento desde la sala CIMACC-091.

Posteriormente, los sospechosos cambiaron de rumbo hacia la A-2 para regresar de nuevo a Hortaleza. La fuga concluyó en la calle Ribera de Loira, donde la furgoneta colisionó contra un edificio. Tras el impacto, los dos hombres abandonaron el vehículo y trataron de escapar a pie.

La detención fue posible gracias al apoyo del indicativo ‘Cóndor’ de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, que facilitó su localización desde el aire y permitió a los agentes de Seguridad Ciudadana interceptarlos en las inmediaciones.

Ambos han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de robo de vehículo.