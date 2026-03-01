Más garantías en las oposiciones de Policía Municipal: sindicatos proponen un Departamento Único de Tribunales en Madrid

El Sindicato de Policía Local Asociada (PLA) y CSIT-Unión Profesional han remitido una carta al Ayuntamiento de Madrid en la que piden la creación de un Departamento Único de Tribunales con el objetivo de mejorar los procesos de selección de la Policía Municipal de Madrid, envueltos en polémicas en los últimos tiempos.

En su misiva, dirigida al Área de Seguridad y Emergencias de Madrid, ambos sindicatos inciden en la necesidad de adoptar "medidas estructurales urgentes" para solventar la situación. Así, consideran necesario un departamento que aporte "homogeneidad, profesionalización y mayores garantías jurídicas".

A su juicio, esta iniciativa ayudaría a "reducir la conflictividad, agilizar los procedimientos y reforzar la confianza" tanto de aspirantes como del resto de la plantilla y la ciudadanía en los procesos selectivos. Más allá de este departamento, ambos sindicatos se comprometen a seguir planteando medidas con este fin.

Los últimos procesos selectivos de la Policía Municipal de Madrid se han visto envueltos en polémica por críticas a las notas de corte y la ratio, e incluso por denuncias por supuestas filtraciones de preguntas. Bien es cierto que en este aspecto un juez archivó esta misma semana la denuncia por amaño en las oposiciones de 2021.

Para los sindicatos, esta situación está generando "un importante deterioro de la imagen pública de la institución y de sus profesionales" a la par que, con el elevado número de alegaciones y reclamaciones, se producen "retrasos significativos" en la tramitación de los procesos selectivos.

Esta situación obliga a los tribunales calificadores a destinar "una parte importante de su trabajo" a la resolución de recursos, retrasando y desajustando así la planificación de los cursos de formación y los plazos de los procesos. Para PLA y CSIT-Unión Profesional es evidente la necesidad de "reforzar las garantías, el rigor técnico y la seguridad jurídica".