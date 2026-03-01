El mercadillo extraordinario de San Sebastián de los Reyes estrena etapa con más de 60 puestos y zona de restauración

El mercadillo municipal extraordinario que se celebra el primer domingo de cada mes en San Sebastián de los Reyes inicia una nueva etapa este fin de semana con la incorporación de más de 60 puestos y una zona específica de restauración.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la cita se desarrollará de forma estable en el Recinto Ferial del Parque de La Marina, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

La oferta comercial incluirá productos de frutas y verduras, textil, calzado, marroquinería, artículos de anticuario, plantas hortícolas, cosmética, bollería y panadería, entre otros. El Consistorio destaca que el mercadillo ofrecerá "una amplia y variada oferta de productos".

Además, el área de alimentación contará con servicio de comida y bebida, tanto para consumir en el lugar como para llevar, a través de food trucks y puestos especializados. Entre las propuestas gastronómicas figuran calamares, cazón en adobo, torreznos de Soria, fingers o croquetas.

Desde el Ayuntamiento han invitado "a toda la ciudadanía" a acudir a esta cita, que han definido como "una inauguración de la nueva etapa por todo lo alto".