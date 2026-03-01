Más Madrid lleva a la Comisión Europea el "bloqueo" de la Comunidad a climatizar colegios

Más Madrid ha elevado a la Comisión Europea el "bloqueo" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a climatizar los centros educativos en la localidad de Rivas-Vaciamadrid ante las próximas temperaturas extremas durante el periodo lectivo.

Hace unos días, el Gobierno local, formado por IU-Más Madrid-Verdes-Equo y PSOE, adjudicaba los trabajos de climatización de nueve centros educativos públicos, con un coste de 14,2 millones de euros, criticando la "dejación de funciones" de la Comunidad de Madrid en este ámbito.

En concreto, los actuales sistemas de calefacción se sustituirán por equipos de aerotermia. Se intervendrá en las cinco escuelas infantiles municipales y en los colegios Jarama, Las Cigüeñas, Mario Benedetti y El Olivar, según informó el Consistorio en un comunicado.

Su objetivo es "mejorar de forma integral" el confort y la salud de las aulas para "reafirmar su compromiso con los derechos de la infancia, a la vez que busca actuar "frente a la dejación de funciones" de la Comunidad de Madrid en este ámbito.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades señalaron a Europa Press que los colegios públicos de la región son de titularidad municipal y que los ayuntamientos tienen "plenas competencias" para realizar actuaciones que consideren convenientes "sin requerir ningún tipo de autorización de otras administraciones". También son los responsables del mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones.

No obstante, Más Madrid ha criticado a la Administración regional, "competente" en infraestructuras educativas, porque al "oponerse" a este medida "se ha generado un bloqueo administrativo, que impide adoptar medidas de adaptación".

La formación ha recordado la Directiva (UE) 2024/1275, que exige considerar la adaptación climática y la calidad del ambiente interior, mientras que el Reglamento (UE) 2021/1119, el artículo 168 del TFUE y los artículos 24 y 35 de la Carta de Derechos Fundamentales obligan a garantizar un alto nivel de protección de la salud y el bienestar, especialmente de la infancia.

"Lo que está haciendo Ayuso en Rivas-Vaciamadrid es una irresponsabilidad. Hay un ayuntamiento progresista quiere proteger a los alumnos y los trabajadores del calor y del frío extremo con sus propios recursos y el Gobierno regional decide que lo va a bloquear sin darles una alternativa", ha censurado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha señalado que hay niños y niñas "a más de 30 grados en junio y a 10 grados en diciembre" porque "se niegan a climatizar las aulas". Ha reclamado a la dirigente madrileña que "si no sabe o no quiere hacer su trabajo, lo mínimo es que deje a los ayuntamientos que sí saben hacerlo y que se aparte".

Peticiones

Ante esta situación, el partido ha registrado varias preguntas a la Comisión Europea a través del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà. Así, ha planteado si los obstáculos burocráticos que bloquean inversiones locales para climatizar escuelas "son compatibles con el objetivo de impulsar renovaciones más rápidas y profundas de la Renovation Wave".

En cuanto a los "retrasos sistemáticos" en la región, Más Madrid ha pedido una valoración sobre "un posible incumplimiento" de la trayectoria de hitos intermedios de los planes nacionales de renovación previstos en la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios en Oficinas (EPBD).

Asimismo, ha preguntado a la institución europea si tiene previsto emitir orientaciones específicas para el sector educativo sobre condiciones térmicas adecuadas, evaluación de riesgos por calor y priorización de la rehabilitación climática de escuelas en los instrumentos de financiación europeos.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en Rivas-Vaciamadrid, Charo Sandoval, ha acusado a la Comunidad de Madrid por "incumplir" sus obligaciones y por "despreocuparse de sus trabajadores y trabajadoras, que en el caso de Rivas llegan a soportar 27 grados en las aulas".

"Rivas va a climatizar las escuelas infantiles municipales y los colegios públicos con aerotermia porque queremos mejorar las condiciones en las que se está en un aula en un colegio público. No se entiende que el PP de Ayuso se oponga. Climatizar los coles es algo que las AFAs y AMPAs de Rivas llevan pidiendo en cada reunión que teníamos con ellas desde hace años", ha insistido.

Sandoval ha señalado que los gobiernos están "para escuchar las demandas de la ciudadanía y cumplir sus deseos". "Si Ayuso no quiere hacer su trabajo que se aparte, pero ante su inacción, el Ayuntamiento de Rivas actúa", ha concluido.