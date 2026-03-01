Madrid, ante la "oportunidad del siglo" de liderar la transformación de las grandes urbes en las nuevas ciudades globales

La capital se encuentra ante una de esas oportunidades que "aparece una vez cada 100 años" para convertirse en referente del próximo ciclo de urbanización global. Es el gran convencimiento personal y profesional del urbanista británico Greg Clark, uno de los expertos más destacados que han formado parte de Madrid Foro Urbano Internacional, unas jornadas organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos (COAM) para debatir cómo afrontar al crecimiento demográfico y urbano de la urbe y su entorno metropolitano. Y es el principal mensaje que repitió el pasado miércoles en el cierre del acto convocado por la institución para exponer las principales conclusiones del encuentro.

La tesis de Clark parte de un diagnóstico global: el mundo avanza de lleno hacia un “siglo de las ciudades”, con una urbanización acelerada que obligará en las próximas décadas a acomodar a cientos de millones de nuevos habitantes sin ampliar el tamaño del planeta. En ese contexto, el éxito no dependerá solo de crecer, sino de saber convertir ese crecimiento en prosperidad sostenida y compatible con la transición climática. "La única manera de acomodar a estas personas es hacer nuestras ciudades mejores y más flexibles", sostiene este experto, convencido de que los próximos 5 años serán los "más importantes, no solo en la historia de Madrid, sino también en la historia de nuestro mundo".

Y es que nos enfrentamos a un nuevo ciclo urbanístico: la consolidación de la evolución de las grandes capitales mundiales hacia ciudades globales. Durante décadas, la etiqueta se asociaba principalmente a grandes centros financieros y de negocios con infraestructuras potentes - como Londres, Nueva York o Tokio-. En el “nuevo ciclo”, sostiene Clark, el listón se ha movido: la ciudad global del futuro debe ser una “ciudad de hábitat”, capaz de ofrecer vivienda y vida urbana a distintos niveles de renta; una “ciudad de innovación” que se reinvente económicamente y también en su forma física; y una “ciudad de experiencias”, que atraiga por cultura, bienestar y calidad de vida.

Madrid, relativamente nueva en este vecindario, no ha tardado en ocupar una posición preponderante en el nuevo statu quo mundial. Para Clark, la capital madrileña cuenta con todos los ingredientes necesarios para ser quien encabece este nuevo ciclo a nivel mundial. "Madrid es una capital que crece rápido, una ciudad que ha captado la atención y el entusiasmo del mundo", subraya el británico, que se muestra "muy optimista" sobre la "relevancia" que tendrá la urbe en las décadas venideras.

Optimismo sustentado en su dinamismo demográfico, su atracción internacional y el legado de inversiones en infraestructuras acumuladas durante décadas, que, en opinión de Clark, le brindan "una oportunidad única para reinventarse para sus ciudadanos, sus empresas, sus organizaciones cívicas y sus líderes". La gran pregunta ahora es "cómo traducir este crecimiento en éxito a largo plazo", reflexiona este urbanista de talla internacional, que también ofrece la respuesta: "El mecanismo para traducir el crecimiento en éxito a largo plazo es la inteligencia, la planificación, la gestión adaptativa y la organización, y construir una visión clara en torno a la cual todo el mundo pueda coordinarse".

Ese enfoque, argumenta, se concreta en dos herramientas que se están desarrollando de forma paralela en Madrid: por un lado, Madrid 2050, el think tank impulsado por el COAM para pensar el futuro; por otro, el nuevo Plan Estratégico Municipal promovido por el Ayuntamiento de la capital. La "combinación" de ambos trabajos (uno desde la alianza cívico-profesional y otro desde el liderazgo institucional), expone Clark, proporciona “un conjunto único de herramientas” para construir una visión compartida, anticipar escenarios y coordinar a los actores que intervienen en el futuro urbano, desde gobiernos hasta empresas, universidades, inversores o gestores de infraestructuras.

En esta camino por convertirse en la nueva ciudad global, "Madrid tiene dos cualidades únicas", añade Clark. Por un lado, la “ventaja del segundo movimiento”: es decir, poder observar los aprendizajes (y errores) de las metrópolis que crecieron con fuerza en las últimas décadas. Por otro, también la “ventaja del primero”, haber estado “preparándose durante años” para este momento, con infraestructuras y capacidades acumuladas que permiten acelerar la transformación.

Partiendo de esta doble ventaja, para que la capital "optimice esta oportunidad de ser el líder que el mundo querría en este próximo ciclo", no debe intentar parecerse a Tokio, París, Nueva York o Singapur, incide Clark, sino explotar aquello que la hace única, "lo que hace a Madrid...Madrid". Condiciones únicas como ser un nexo de comunicación entre Europa, América y el norte de África; su condición de gran epicentro cultural mundial o el hecho de ser un creciente polo corporativo con "un fuerte acento en la sostenibilidad". En definitiva, el futuro de la capital de acuerdo con este experto, debe pasar por "mostrar cómo puede combinar la oportunidad de ser este nuevo tipo de ciudad global a través de esta nueva forma de imaginar y planificar su futuro".