Madrid cambia el sistema que vigila Metro, EMT, autobuses y Cercanías: 49,5 millones para modernizarlo

La Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso para renovar el Centro de Información del Transporte de Madrid (CITRAM), el sistema que coordina en tiempo real la red de transporte público regional. El nuevo contrato, con un valor estimado de 49,5 millones de euros y una duración de diez años, busca sustituir una infraestructura que, según el Gobierno autonómico, presenta un “riesgo real de obsolescencia” tras más de una década en funcionamiento.

Un nuevo "cerebro" para el transporte madrileño

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha publicado el concurso de proyectos para la implantación y operación del nuevo Centro de Información del Transporte de Madrid (CITRAM), con un valor estimado de 49.512.000 euros, IVA no incluido, y una duración de diez años, según la documentación consultada por Europa Press.

El procedimiento permitirá seleccionar los mejores diseños y soluciones tecnológicas para sustituir el actual sistema, en funcionamiento desde agosto de 2013. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta renovación el pasado mes de octubre durante el acto del 40 aniversario del CRTM. El nuevo centro se ubicará en la sede del Consorcio y de Metro de Madrid, en la avenida de Asturias de la capital, próxima a Plaza de Castilla.

Limitaciones del sistema actual

El CITRAM es el centro que supervisa en tiempo real la red de Metro, Metro Ligero, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, a través de más de 20.000 cámaras instaladas en estas infraestructuras.

Aunque fue un referente en su inauguración, el Gobierno regional sostiene que el sistema “se enfrenta a una obsolescencia tecnológica manifiesta”. Según expone, sus plataformas presentan limitaciones “críticas” como la dependencia de proveedores, el uso de protocolos no estandarizados y una capacidad limitada para la explotación de datos históricos.

El CRTM subraya que, pese a recibir grandes volúmenes de información, estos datos no se explotan adecuadamente. Los históricos son difícilmente accesibles y no existen herramientas suficientes de almacenamiento, soporte a la toma de decisiones, simulación o planificación.

Más operadores y mayor complejidad

La renovación se enmarca en un contexto de “creciente complejidad” de la movilidad en la Comunidad de Madrid, que gestiona un ecosistema con más de 40 operadores, 5.000 vehículos y más de 5 millones de viajes diarios.

En este escenario, el Ejecutivo autonómico advierte de que el sistema actual “no tiene la capacidad de integrar nuevas formas de movilidad ni de gestionar proactivamente el volumen de datos que se genera, lo que representa el riesgo de que el CRTM pierda su capacidad vertebradora”.

Inteligencia predictiva y datos en tiempo real

El objetivo es que el nuevo CITRAM se convierta en una herramienta proactiva, basada en inteligencia y capaz de crear un ecosistema de datos multimodales en tiempo real. El sistema deberá gestionar incidentes de carácter intermodal con inteligencia predictiva para anticiparse a las incidencias y garantizar la fluidez y fiabilidad de los transbordos.

Entre las metas fijadas figuran ofrecer información precisa y en tiempo real a los ciudadanos, coordinar de forma proactiva las incidencias, construir una plataforma que evite la dependencia de proveedores y permita la evolución futura del sistema, alinear la gestión del transporte con las estrategias de movilidad sostenible y transformación digital y crear un ecosistema de datos que facilite una planificación inteligente basada en la demanda real.

Procedimiento y plazos

El concurso de proyectos cuenta con un presupuesto base de licitación de 14.520 euros y se articula en dos fases: una primera para evaluar la solvencia técnica de las candidaturas y una segunda centrada en los diseños técnicos. Tras este proceso, se contempla la posibilidad de adjudicar un contrato de servicios ulterior mediante procedimiento negociado sin publicidad. Las ofertas podrán presentarse hasta el 20 de abril.