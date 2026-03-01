Madrid en flor: 5 paisajes de almendros (y cerezos) para ver ahora antes de que desaparezcan

Los almendros ya están en todo su esplendor y Madrid entra, por unas semanas, en modo primavera anticipada. Es una de esas postales fugaces que cambian el ánimo: ramas cargadas de flores blancas y rosas, pétalos sobre los caminos y esa luz suave que convierte cualquier paseo en una escena de película.

Pero hay una condición: dura poco. Si quieres verlos en su pico, el Ayuntamiento de Madrid recomienda hacer una parada en los siguientes parques antes del 10 de marzo. Después, el relevo lo toman los cerezos en flor, que aguantan hasta finales de marzo y ofrecen un segundo capítulo igual de espectacular.a

El Huerto Francés, Parque del Retiro

Un clásico inesperado dentro del Retiro: cerca del Ángel Caído, el Huerto Francés reúne más de 300 almendros y tiene ese punto de postal inmediata, sin necesidad de salir del centro.

Dónde: El Huerto Francés (cerca del Ángel Caído)

Horario: 6:00-22:00 horas

Bosque de los Almendros, Valdebebas (zona Las Cárcavas)

Aquí manda el porte: almendros más antiguos que el propio parque, grandes y muy fotogénicos, en una zona exterior que se presta a visitas sin prisas.

Dónde: cerca del acceso de Las Cárcavas

Horario: 24 horas (está fuera del parque)

Quinta de los Molinos: 1.919 almendros y una floración histórica

Es el lugar con más magnetismo (y más gente) por una razón: disfruta de los colores blancos y rosados de los 1.919 almendros en plena floración de la Quinta de los Molinos. Este año, además, la imagen tiene carácter de estreno: es la primera floración desde su declaración como BIC. El Ayuntamiento subraya que la continuidad del paisaje se sostiene con reposiciones constantes, cuidado sostenible y la incorporación de 50 nuevos ejemplares plantados el pasado año.

Cómo llegar: Metro Suanzes

Horario: 6:30–22:00

Consejo práctico: es el más concurrido; mejor temprano o entre semana para evitar multitudes y pillar la mejor luz.

La entrada al parque Quinta de los Molinos es gratuita y puedes acceder a él de 6:30 a 22:00 horas / Cedida

Parque de las Presillas (Alcorcón), el rincón desconocido

Un plan más tranquilo, menos masificado y con el mismo factor sorpresa cuando la floración está en su punto. Ideal para quien busca paseo y fotos sin prisas.

Parque Rey Juan Carlos I: aquí el protagonista es el cerezo

Este es el epílogo perfecto: aquí lo que se disfruta son los cerezos en flor, que suelen florecer un par de semanas después que los almendros (a mediados de marzo) y aguantan hasta finales de marzo.

Dónde: estanque sur y parking del auditorio

Metro: Feria de Madrid (menos de 15 minutos andando)

Coche: parking del Auditorio

Horario: 7:00–23:00

Fechas clave para no llegar tarde Almendros: prioriza la visita antes del 10 de marzo.

Cerezos: desde mediados de marzo y hasta finales de marzo.

La flor dura poco, pero el recuerdo se queda: Madrid se pone en modo sakura por unas semanas y, este año, la Quinta de los Molinos lo hace con un significado extra, ya que es la primera vez que florece tras su declaración como Bien de Interés Cultural.