El Gran Parque de Espartales acoge este domingo el Cross del Distrito IV en Alcalá de Henares

El Gran Parque de Espartales acogerá este domingo, a partir de las 10:00 horas, el Cross del Distrito IV, una prueba integrada en el circuito municipal que recorre todos los distritos de Alcalá de Henares. La iniciativa busca impulsar el deporte base y favorecer la participación vecinal.

Tras las pruebas celebradas en el Parque de La Garena y en el Recinto Amurallado, el circuito llega ahora al Distrito IV en una jornada abierta tanto a escolares como a público adulto, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Como en ediciones anteriores, los participantes recibirán una camiseta con un diseño emblemático de la ciudad, diferente en cada distrito. En esta ocasión, la prenda será de color negro y se suma a la colección conmemorativa de la temporada.

El evento cuenta con la colaboración del Club Atletismo Cervantes y la Asociación de Atletismo Inclusivo Brújula, además del patrocinio de distintas entidades vinculadas al deporte local.

Horarios y recorridos por categorías

Las pruebas comenzarán a las 10:00 horas y se desarrollarán de forma escalonada por categorías, con recorridos adaptados a cada edad y distancias comprendidas entre los 210 y los 2.250 metros.

La jornada arrancará con la categoría cadete (2.240 metros) a las 10:00 horas. A las 10:20 horas será el turno de la categoría infantil (1.250 metros). Las pruebas alevines se disputarán a las 10:35 horas (masculina) y 10:50 horas (femenina), ambas sobre 1.250 metros.

Los benjamines correrán a las 11:05 horas (masculino) y 11:20 horas (femenino), con un recorrido de 650 metros. Posteriormente, los prebenjamines competirán a las 11:35 y 11:50 horas, también sobre 650 metros. La categoría baby cerrará las pruebas de base a las 12:05 horas (masculino) y 12:15 horas (femenino), con un trazado de 210 metros.

La carrera de adultos —que incluye las categorías senior y veteranos— pondrá el broche a la jornada a las 12:30 horas, con una distancia de 2.250 metros. La entrega de premios está prevista para las 12:50 horas.

Noticias relacionadas

Próximas citas del circuito

El circuito continuará el 22 de marzo en el Distrito II, en el Arboreto; el 19 de abril en el Distrito V, en la Isla del Colegio y el Paseo del Río Henares; y el 10 de mayo con el Cross de Clausura CDM en la Ciudad Deportiva Municipal del Val.