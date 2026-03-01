La Iglesia de la Concepción Real de Calatrava: un tesoro barroco del siglo XVII en pleno corazón de Madrid

Con 3,5 millones de habitantes y sin contar a los 11,5 millones de turistas que visitan la capital cada año, Madrid se caracteriza por ser una ciudad vibrante, ruidosa, y bulliciosa... pero existe un Madrid que muchos desconocen, de silencio y de oración. Situada en la calle Alcalá, 25, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava se alza como un oasis de espiritualidad para los madrileños en tiempos de cuaresma.

Su origen ligado a la Orden Militar de Calatrava, y su arquitectura, cuyas trazas parecen ser obra de Fray Lorenzo de San Nicolás, hacen de este templo construido en 1623 una parada indispensable para la reflexión en pleno centro de la capital. Con misas cada jueves a las 8:00 de la mañana, las charlas cuaresmales que ofrece esta Iglesia son perfectas para todos aquellos madrileños que después deben acudir a sus trabajos.

Situada en la calle Alcalá, 25, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava se alza como un oasis de espiritualidad para los madrileños en tiempos de cuaresma / Turismo Madrid

Su traslado a Madrid en el siglo XVII

La conocida como la Orden Militar de Calatrava fue fundada en el siglo XVII para defender las tierras cristianas durante la Reconquista y, aunque su principal rama era de carácter guerrero, sería su sector femenino quien terminaría por impulsar la construcción de este templo.

Vista de la Iglesia en el siglo pasado / Iglesia de la Concepción Real de Calatrava

Las llamadas Comendadoras de Calatrava, que dedicaron su vida a la oración y a la educación de las hijas de la nobleza, se trasladaron a Madrid en 1623 por orden de Felipe IV, construyendo el convento y la iglesia que pronto se convertirían en uno de los centros más importantes y concurridos de la ciudad. Según Ricardo Sepúlveda, la Iglesia de las Calatravas era un lugar clave de la corte, un espacio donde se reunían caballeros y nobles para discutir asuntos de la orden o intrigas cortesanas.

Deterioro y restauración

Aunque durante el Sexenio Democrático el convento fue demolido, la iglesia fue salvada gracias a la intervención de Manuel Silvela. Así, a lo largo del siglo XX, la iglesia sufrió un grave abandono y falta de mantenimiento. No sería hasta principios del siglo XXI que se iniciaría un ambicioso programa de restauración con el objetivo de devolver la iglesia a su esplendor original.

Vista desde la fuente de Cibeles / Iglesia de la Concepción Real de Calatrava

Hoy en día, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura barroca madrileña del siglo XVII. Concebida como parte de un conjunto de edificaciones, se sospecha que las trazas de esta iglesia, que responde a la tipología conventual del barroco español, fueron obra de Fray Luis Lorenzo de San Nicolás, uno de los arquitectos del barroco cortesano del siglo XVII.

Un tesoro del barroco español

Aunque la destrucción de las estancias contiguas han privado de una lectura más comprensible del edificio, su fachada decorada al estilo romántico por orden del rey consorte Francisco de Asís, su portada o sus frescos de las pechinas, que representan a San Benito y San Bernardo, hacen de este templo un tesoro del barroco español.

Entre las partes más impresionantes del templo se encuentra su capilla mayor, presidida por un espectacular retablo que constituye una de las cumbres del estilo churrigueresco y del barroco español. Realizado por José de Churriguera en la segunda década del siglo XVIII, este retablo de madera dorada y policromada es una de sus obras más destacadas, y la única presente en la capital.

Realizado por José de Churriguera en la segunda década del siglo XVIII, este retablo de madera dorada y policromada es una de sus obras más destacadas, y la única presente en la capital / Turismo Madrid

Horarios de apertura y de misas

Actualmente, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava está abierta al público permitiendo a sus visitantes admirar su interior restaurado y su imponente fachada. Las visitas que son gratuitas deberán realizarse fuera de los horarios de celebración litúrgica:

Horarios de misa Lunes a viernes: a las 8:00 horas

a las 8:00 horas Jueves : a las 8:00 y a las 19:00 horas

: a las 8:00 y a las 19:00 horas Sábados : a las 8:00 y a las 19:30 horas

: a las 8:00 y a las 19:30 horas Domingos y festivos: a las 12:30 horas

Horarios de apertura Lunes a viernes : 7:30 a 13:00 horas

: 7:30 a 13:00 horas Martes, miércoles, jueves y viernes : 18:00 a 20:00 horas

: 18:00 a 20:00 horas Sábados : 18:30 a 20:00 horas

: 18:30 a 20:00 horas Domingos y festivos: 11:30 a 13:00 horas

Escondida en el horizonte de la calle Alcalá, la impresionante cúpula de forma octogonal parece llamar en silencio a los fieles o curiosos, animándolos a tomarse una pausa y descubrir este remanso de paz que, aún hoy, es desconocido por muchos.