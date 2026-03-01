El experto que te desvela cuánto dinero cuesta abrir el Santiago Bernabéu cada día de partido

Abrir el Santiago Bernabéu para un partido no es para nada barato. Según explica Jaime, divulgador de Suopmobile, el estadio del Real Madrid moviliza en un día de fútbol a 81.000 asistentes y cerca de 2.000 empleados, con una factura de gastos que “hace flipar”.

El experto desglosa el gasto en tres grandes partidas. La primera es la vinculada a la obra y operación del recinto, que sitúa en torno a 1,3 millones de euros por encuentro. A ello suma un segundo bloque de seguridad y refuerzos de personal, estimado en 1,1 millones, y un tercero de suministros y mantenimiento —luz, agua y césped— que calcula en 100.000 euros.

En total, la cuenta de costes para abrir el estadio y celebrar un partido rondaría los 2,4 millones de euros, siempre según su estimación.

¿Es rentable?

¿Cómo se paga? Jaime asegura que una parte sustancial llega por los ingresos recurrentes de los socios: cifra en 3,1 millones lo aportado por las cuotas de abonados en un día de partido, a lo que añade otros 4,1 millones procedentes de la venta de entradas.

Con ese esquema, sostiene, el club no solo cubriría los gastos, sino que obtendría un margen notable: calcula 4,6 millones de euros de beneficio por encuentro. Y todavía hay más: el creador de contenido apunta que merchandising y derechos de imagen y televisión contribuyen a completar el equilibrio económico y a dejar, según su cálculo, un 2% de beneficio adicional para el club.

“Me gusta ponerle números a las cosas que nadie calcula”, remata Jaime en su intervención, centrada en cuantificar lo que cuesta —y lo que genera— una jornada de fútbol en el Bernabéu.