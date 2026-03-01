Escapada de Semana Santa a este camping en la Sierra Norte: naturaleza y diversión a solo 80 km de Madrid

Si estás buscando un plan perfecto para Semana Santa cerca de Madrid, el Camping Cervera de Buitrago, en la Sierra Norte, se posiciona como una opción inmejorable. Ubicado junto al embalse de El Atazar, este camping combina la tranquilidad de los paisajes serranos con actividades acuáticas y alojamiento cómodo en plena naturaleza.

Un entorno natural único para desconectar

A tan solo 80 kilómetros de la capital, el camping ofrece un cambio de escenario total: bosques autóctonos, aguas cristalinas y un silencio ideal para descansar. Su ubicación junto al área náutica de Cervera de Buitrago permite disfrutar de deportes como piragüismo, kayak, paddle surf, windsurf o vela ligera durante todo el año, ya que la navegación a motor está prohibida, lo que garantiza una experiencia más relajante y sostenible. Actualmente, según datos de embalses.net, el embalse de El Atazar se encuentra al 78,28% de su capacidad, un nivel que potencia aún más la belleza del entorno tras las lluvias de febrero.

Alojamientos para todos los gustos

El Camping Cervera de Buitrago cuenta con 50 puntos de acampada libre, 50 parcelas y cinco bungalows completamente equipados para cuatro personas. Los bungalows incluyen salón con cocina americana, habitación doble, litera, baño con ducha, porche, ropa de cama, menaje, calefacción, microondas y televisión.

Las instalaciones están pensadas para familias: piscina para adultos y niños (en temporada de apertura), lavandería, zona infantil y agua caliente. Los precios para 2026 son muy accesibles: 7,50€ por adulto, turista o tienda, 11€ para autocaravanas y 7,50€ adicionales por electricidad. Los bungalows parten de 100€ por noche en temporada baja y 111€ en temporada alta para cuatro personas. Además, hay ofertas para fines de semana y estancias largas, y se permiten mascotas bajo petición y suplemento.

Rutas de senderismo y patrimonio local

Más allá de las actividades acuáticas, el entorno invita a recorrer rutas de senderismo como la Senda de Genaro, que rodea el embalse en siete etapas, o la Senda del Soto, un circuito de algo más de cinco kilómetros que combina tramos junto al agua con caminos hacia Robledillo de la Jara.

El municipio de Cervera de Buitrago, vecino de localidades como El Atazar, Patones y Puentes Viejas, conserva un rico pasado histórico ligado al Señorío de Buitrago y tradiciones que se remontan a la época árabe, ofreciendo a los visitantes un viaje cultural además de natural.

Cómo llegar

En coche, la forma más directa es tomar la A-1 hasta el kilómetro 60 y continuar por la M-127. Para quienes prefieren el transporte público, se puede acceder desde el intercambiador de Plaza de Castilla con la línea 191 hasta Buitrago de Lozoya y enlazar con las líneas 191E o 199A.

Con sus actividades al aire libre, alojamientos confortables y proximidad a Madrid, el Camping Cervera de Buitrago se consolida como un destino ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza sin salir de la Comunidad de Madrid.