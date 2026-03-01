EN LA PUERTA DEL SOL
Concentración en Madrid contra el régimen de los ayatolás tras la operación militar de EEUU e Israel en Irán
Los asistentes se reunieron en la Puerta del Sol con carteles de apoyo a Reza Pahlavi y mensajes como "Solidarity for Iran"
Madrid
Decenas de personas se manifestaron este sábado en la Puerta del Sol, en Madrid, para mostrar su rechazo al régimen de los ayatolás, tras la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán.
Los asistentes portaban carteles en los que se podía leer "Reza Pahlavi, líder del movimiento democrático de Irán", junto a imágenes del hijo del último Sha iraní, depuesto en 1979 tras la Revolución Islámica.
La protesta incluyó también banderas y pancartas con el lema "Solidarity for Iran" ("Solidaridad con Irán"), en una concentración con mensajes de apoyo al movimiento opositor al actual régimen iraní.
