CULTURA EN MADRID
Los centros públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad producirán la ópera Carmen de Mérimée
Esta ópera contará también con la participación de más de 150 artistas estudiantes y 50 niños del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid
EP
Los centros públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid presentarán este año una producción de 'Carmen', la ópera de Georges Bizet basada en la novela corta del escritor francés Prosper Merimée.
Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, los ensayos están ya en marcha y, de hecho, la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ya acogió la puesta en escena de un pequeño fragmento de la producción hace unas semanas, durante el acto de reconocimiento a estos seis centros.
Bajo la dirección artística del director de escena Emilio López, los alumnos, guiados por los equipos docentes, se están encargando de todo el proceso creativo y técnico de la producción: desde el diseño de vestuario, escenografía, cartelería y programa hasta la interpretación musical, actoral y dancística.
Esta ópera contará también con la participación de más de 150 artistas estudiantes y 50 niños del Coro de Niños de la Comunidad de Madrid.
"Con este proyecto reforzamos de forma muy significativa la conexión entre la formación académica y la práctica profesional", ha subrayado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.
El estreno tendrá lugar en junio, en la sala sinfónica del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, consolidando la iniciativa como una experiencia formativa integral y de alto nivel artístico.
Cerca de 2.300 alumnos estudian este curso Enseñanzas Artísticas Superiores en la Real Escuela Superior de Arte Dramático; Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Conservatorio Superior de Danza María de Ávila; Escuela Superior de Diseño; Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y Escuela Superior de Canto, de los que 2.033 realizan grados y 113 máster.
La Comunidad de Madrid ha incrementado los profesores en estos seis centros públicos un 34,5% hasta alcanzar los 465 docentes. Además, por primera vez, en este año académico su personal se completa con orientadores para facilitar la adaptación de los nuevos estudiantes y mejorar la convivencia, actuando de mediadores que ayudan en su orientación académica y profesional.
