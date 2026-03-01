Catorce años sin tren directo Madrid-Burgos: la Comunidad de Madrid exige al Gobierno reactivar la conexión

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha exigido este domingo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que deje de "evadir su responsabilidad" y recupere el tren directo entre Madrid y Burgos, una conexión suspendida desde 2011.

Rodrigo ha realizado estas declaraciones tras visitar la exposición 'Metro Cómic, un viaje entre viñetas', coincidiendo con una marcha lenta de vehículos en la A-1 en Burgos para reclamar la reapertura de esta infraestructura ferroviaria, cerrada después de que una máquina bateadora quedara sepultada en el túnel de Somosierra.

"Lleva muchos años vacío, fruto de un incidente que se ha producido en un túnel, pero yo creo que tener una infraestructura que está ejecutada y que es necesario, por supuesto, hacer una importante inversión, se debe de reutilizar y de reabrir", ha señalado el consejero, según recoge Europa Press.

A su juicio, la reapertura representa una "oportunidad" para lograr una conexión ferroviaria con Madrid "más rápida y más ágil". Rodrigo ha recordado que esta cuestión ya fue aprobada en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, aunque, según ha afirmado, el ministro no la ha puesto en marcha.

El consejero ha defendido que la reivindicación no responde únicamente al interés de los madrileños por contar con "una nueva conexión con el norte de España", sino también a las demandas del transporte de mercancías, que reclama un servicio "mucho más eficiente para toda la región".

Socavón en la M-604

Por otro lado, Rodrigo se ha referido al socavón registrado en la carretera M-604 tras las fuertes lluvias. Según ha indicado, desde la Dirección General de Carreteras ya "se está trabajando" para solucionar la incidencia.

"Esperamos que cuanto antes tengamos solventada esa incidencia", ha señalado el consejero, quien ha precisado que actualmente la vía permanece cortada entre los municipios de Rascafría y el Puerto de Cotos.