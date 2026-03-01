La Carrera de la Primavera 2026 teñirá de rojo Madrid para celebrar el Año Nuevo chino con más de 6.000 corredores

La Carrera de la Primavera Comunidad de Madrid 2026-Año del Caballo se celebra este domingo como uno de los actos centrales del Año Nuevo Lunar, también conocido como la Fiesta de la Primavera, la festividad más importante del calendario tradicional chino. La organización prevé superar los 6.000 participantes de más de 50 nacionalidades, en una cita que combina deporte y celebración cultural.

Se trata de la primera carrera popular en Europa vinculada al Año Nuevo chino. La prueba contará con recorridos de 5, 8 y 16 kilómetros, adaptados a distintos perfiles de corredores, y discurrirá entre el entorno urbano de Madrid Río y la Casa de Campo. La salida y la meta estarán situadas en la explanada de Puente del Rey.

Un festival con impacto turístico y económico

La carrera forma parte del Madrid Spring Festival 2026, cuya sexta edición ha sido presentada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema Madrid. El festival se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo en Madrid Río.

El director de Madrid Spring Festival, Javier Martínez Candial; el concejal presidente del Distrito Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul; y el presidente de Asociación China Usera España, Enguan Chen, han detallado la programación del evento.

"Madrid es una ciudad donde caben todas las culturas, y donde la diversidad es una de nuestras mayores fortalezas. Queremos que Moncloa-Aravaca, como Putuo --distrito de Shanghái, donde arrancó el festival-- sea un distrito vivo, participativo y abierto a grandes eventos culturales para toda la familia", ha afirmado Fanjul.

Desde su creación en 2021 bajo el lema 'Madrid Loves You', el proyecto busca reforzar el posicionamiento internacional de la capital y promover la integración cultural entre China y España. Según ha señalado Martínez Candial, "No entendemos el festival solo como un evento cultural o deportivo aislado, sino como un motivo real para viajar a una ciudad. Una experiencia integral que combina deporte, cultura, gastronomía y ciudad, y que genera impacto turístico y económico".

Según los datos facilitados por los organizadores, el impacto económico previsto para Madrid Spring Festival 2026 superará los 10 millones de euros, sumando deporte, cultura y turismo. La previsión es congregar a más de 25.000 visitantes durante los tres días de actividades en Madrid Río, entre corredores y público general.

Música y encuentro cultural

La programación incluye un encuentro musical entre la zarzuela española y la música tradicional china, concebido como símbolo del intercambio cultural entre ambos países. Además, actuarán una veintena de grupos emergentes de España y China, con la colaboración de Chapter 2 en la programación artística.

También están confirmadas las actuaciones del intérprete chino de guzheng Wan Xing y del guitarrista flamenco chino Wang Can, residente en España, que ofrecerán una adaptación conjunta de repertorios tradicionales chino y español.

El turismo chino en cifras

Durante la presentación se recordó el peso creciente del turismo chino en España. En 2024, más de 750.000 turistas chinos visitaron el país, de los cuales 310.000 eligieron Madrid. El gasto medio por visitante se situó en torno a los 2.900 euros, con una estancia media de entre siete y nueve noches, según los organizadores.

Tras su celebración en Madrid, el festival continuará su proyección internacional con el evento Shanghái x Madrid, que tendrá lugar los días 28 y 29 de marzo en la ciudad china.