Ayuso reprocha que familiares de Zapatero "han facturado" de Plus Ultra y pregunta si no había otra empresa que rescatar

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este domingo que "familiares" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "han facturado" un total de "200.000 euros, 3.000 al mes" de Plus Ultra y ha preguntado si no había "otra empresa" que rescatar durante la pandemia.

"¿No había otra empresa en España que necesitara de verdad ser rescatada en mitad de la pandemia cuando hundieron a la clase media con sus cierres? Si me parece bien que vayan rescatando empresas, pero ¿por qué esta? ¿Por qué esta que es la que va y vuelve todo el tiempo a República Dominicana?", ha planteado durante su intervención en un mítin del PP en Valladolid por las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Este lunes el PP ha citado en la comisión de investigación del caso Koldo a Zapatero donde el PP le exigirá explicaciones sobre su relación con Plus Ultra y las autoridades venezolanas.

Ayuso ha sido muy crítica con el expresidente y ha afirmado que "se lleva bien con todas" las dictaduras del mundo, que "qué casualidad son todas de izquierdas".

En este punto ha fijado la mirada en Venezuela, que ha experimentado como "más de 8 millones de personas han tenido que protagonizar un éxodo dejando su tierra atrás", mientras que las autoridades recibían visitas para "recibir dinero público, para dar clases y para hacer informes que luego cobraban las hijas".

En su intervención, Ayuso también ha afirmado que República Dominicana es la "subsede" de "todos los exdiputados, exministros, Pedro, Begoña...". "Todos an, vuelven, viajes de plus ultra, viajes de los otros, no paran de ir para allí y para allá... Pretendían enterrar ahí el futuro de sus pelotazos, aunque ya como las cosas se van sabiendo, pues habrá que ir a otro sitio a engañar", ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid.