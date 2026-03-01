SUBVENCIONES
La Comunidad de Madrid abre ayudas de hasta 3.000 euros para impulsar la artesanía y la venta 'online'
El Gobierno regional subvencionará el 60 % de proyectos de formación, promoción comercial y modernización digital hasta el 16 de marzo
La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para solicitar ayudas destinadas a fortalecer el sector artesano regional mediante la formación, la promoción comercial y la modernización de sus canales de venta.
Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, las subvenciones cubrirán actuaciones como la participación en ferias de artesanía o sectoriales y exposiciones; la asistencia a cursos de formación y capacitación técnica; la elaboración de catálogos y material audiovisual de presentación; y el desarrollo de proyectos orientados a incorporar el diseño al producto.
También se incluyen iniciativas de modernización vinculadas a la venta 'online' o a la integración en portales y plataformas digitales de comercialización conjunta.
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y cubrirán el 60 % del presupuesto solicitado, con un límite máximo de 3.000 euros por beneficiario.
Las actuaciones susceptibles de financiación deberán desarrollarse entre el 15 de septiembre de 2025 y el 14 de septiembre de este año, según recoge la convocatoria.
El presupuesto total asciende a 190.000 euros, la misma cuantía que en 2024, cuando se ejecutó el 100% del crédito disponible y resultaron beneficiarias cerca de un centenar de pequeñas y medianas empresas artesanas de la región.
Solicitudes hasta el 16 de marzo
El extracto de la convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Las solicitudes podrán presentarse exclusivamente de forma telemática hasta el próximo 16 de marzo a través de la Administración Digital del Ejecutivo autonómico.
Estas ayudas se enmarcan en las políticas de promoción del Gobierno regional para el sector, que incluyen la organización de la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid, el apoyo a eventos impulsados por el propio sector o por ayuntamientos, la participación en los Días Europeos de la Artesanía y la convocatoria de subvenciones para la apertura y modernización de talleres y la adquisición de equipamiento específico.
