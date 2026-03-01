ARCO Madrid 2026: la feria de arte contemporáneo más importante de España regresa a IFEMA

Cada mes de marzo, Madrid deja de ser únicamente una capital europea para transformarse en un nodo estratégico del arte internacional. La responsable de esa metamorfosis es ARCO Madrid, que celebrará su 45ª edición del 4 al 8 de marzo de 2026 en IFEMA Madrid. Durante cinco días, la ciudad se convierte en punto de encuentro para galeristas, artistas, comisarios, coleccionistas e instituciones de todo el mundo.

Con 211 galerías procedentes de 30 países, ARCO Madrid 2026 reafirma su posición como la feria de arte contemporáneo más importante de España y una de las citas imprescindibles del calendario internacional. El corazón de la propuesta es el Programa General, que reúne a 175 galerías y ofrece una panorámica sólida del presente artístico, desde la pintura y la escultura hasta las prácticas conceptuales y digitales más experimentales.

Presencia española y dimensión global

La participación española representa el 34% del total, con nombres consolidados como Galería Elba Benítez, Galería Elvira González, Prats Nogueras Blanchard o Travesía Cuatro. Junto a ellas, el 66% de las galerías llega del ámbito internacional, con referentes como Esther Schipper, Thaddaeus Ropac, Peter Kilchmann y Neugerriemschneider, lo que garantiza una oferta diversa y de alto nivel.

Uno de los rasgos que distinguen a ARCO en el panorama europeo es su vínculo sostenido con América Latina. Más del 31% de la presencia internacional corresponde a galerías de once países latinoamericanos, con especial protagonismo de Brasil y Argentina. Esta conexión no solo refuerza la identidad de la feria, sino que consolida a Madrid como puente entre la creación latinoamericana y el mercado europeo, favoreciendo intercambios institucionales y comerciales de largo recorrido.

ARCO Madrid 2025 / Ifema

ARCO2045: imaginar los lenguajes del mañana

La edición de 2026 propone además una reflexión ambiciosa sobre el porvenir del arte con la sección ARCO2045: el futuro, por ahora, concebida por José Luis Blondet y Magali Arriola. Más que anticipar tendencias de forma ingenua, la propuesta plantea una pregunta crítica: qué lenguajes y preocupaciones artísticas definirán las próximas décadas en un mundo atravesado por la tecnología, la incertidumbre política y los cambios sociales acelerados. En este contexto participan galerías como Pace Gallery, François Ghebaly y Capitain Petzel, que presentan obras de artistas como Paulina Olowska, Candice Lin y Barbara Bloom.

El impulso a nuevas voces y miradas sigue siendo parte esencial de la identidad de la feria. La sección Opening, comisariada por Rafa Barber y Anissa Touati, reúne galerías jóvenes con menos de ocho años de trayectoria, mientras que Perfiles | Arte Latinoamericano, bajo la curaduría de José Esparza Chong Cuy, ofrece presentaciones individuales que permiten profundizar en el trabajo de artistas como Harold Mendez, Paloma Contreras Lomas y el colectivo Las Nietas de Nonó.

Más allá de su dimensión expositiva, ARCO Madrid es un motor real del mercado del arte. La organización prevé la asistencia de cerca de 400 coleccionistas internacionales y 200 profesionales de unos 40 países, incluidos patronos y representantes vinculados a instituciones como la Tate Americas Foundation, el Centre Pompidou, el Leopold Museum o la Royal Academy of Arts. El programa de adquisiciones institucionales confirma esa relevancia: entidades como el Museo Reina Sofía, la Comunidad de Madrid, el IVAM, Es Baluard y la Fundación María Cristina Masaveu Peterson han anunciado compras durante la feria.

Premios y reconocimiento profesional

El reconocimiento al trabajo galerístico también ocupa un lugar destacado. En 2026, el Premio Juana de Aizpuru -uno de los galardones más simbólicos del evento- ha sido concedido a la Galería Elvira González, reafirmando su trayectoria dentro del panorama español.

La experiencia ARCO se expande más allá de los stands. Los foros profesionales abrirán debates sobre coleccionismo, museos y futuros posibles del arte, mientras que ArtsLibris volverá a reunir a decenas de editoriales especializadas en libro de artista. El diseño espacial de la feria, a cargo de Pedro Pitarch, integrará también un espacio gastronómico centrado en la cocina mallorquina, y el tradicional encuentro ARCOlunch contará con el impulso de Iberia.

En conjunto, ARCO Madrid 2026 no solo exhibe obras; articula relaciones, activa compras institucionales y proyecta discursos que influyen en el rumbo del arte contemporáneo. Durante esos días, Madrid no es solo escenario: es protagonista de una conversación global que conecta mercados, ideas y generaciones creativas.