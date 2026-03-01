Más de 5.000 personas visitan la exposición 'Metro Cómic' en la Nave de Motores de Pacífico en tres meses

La Comunidad de Madrid ha registrado más de 5.000 visitas en la exposición ‘Metro Cómic, un viaje entre viñetas’ en los tres meses transcurridos desde su estreno en la Nave de Motores de Pacífico.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este espacio donde el suburbano madrileño se convierte en protagonista del noveno arte. “Metro es parte de la vida de los madrileños, es testigo de nuestro día a día y son muchos los autores que se han inspirado en alguna de sus estaciones para dar forma a sus historias, como podemos ver en esta muestra”, ha señalado.

La exhibición reúne publicaciones propias de la compañía metropolitana junto a obras nacionales e internacionales que han utilizado estaciones, trenes e instalaciones del metro como escenarios narrativos. El objetivo es mostrar la conexión entre el transporte urbano y el cómic, así como su influencia cultural.

La Nave de Motores, integrada en los Museos de Metro y que en 2025 recibió más de 16.000 personas, acoge desde diciembre esta propuesta gratuita que combina patrimonio industrial y arte gráfico. “Sin duda, es una oportunidad para conocer esta propuesta y, al mismo tiempo, uno de los espacios más emblemáticos de la historia del suburbano, obra del arquitecto Antonio Palacios”, ha añadido Rodrigo.

Un recorrido temático por el metro y el cómic

La muestra se estructura en diferentes áreas temáticas. El itinerario comienza con La fantasía viaja en metro, inspirada en el primer cómic editado por la empresa pública en 1980, que invitaba a descubrir el sistema subterráneo a través de destinos imaginarios.

El recorrido incluye también Metrografías: Relatos de Metro, la energía y Madrid, un proyecto patrimonial que utiliza el tebeo para narrar los orígenes de la compañía metropolitana y su vínculo con la energía eléctrica mediante historias entrelazadas.

Más de 125.000 visitas en los Museos de Metro

‘Metro Cómic’ forma parte de las exposiciones temporales organizadas en los espacios históricos que integran los Museos de Metro. El consejero ha recordado que los cinco enclaves —Chamberí, Caños del Peral, Nave de Motores, Chamartín y el antiguo vestíbulo de Pacífico— superaron el año pasado las 125.000 visitas, consolidando su papel dentro de la oferta cultural de la región.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 7 de abril. La entrada es gratuita, con posibilidad de recorrido guiado o libre. El horario es viernes de 16.00 a 20.00 horas; sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; y domingos de 10.00 a 14.00. Es necesario realizar reserva previa a través de la web de los Museos de Metro.