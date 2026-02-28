Alcorcón llega a los Goya 2026 con dos cortos nominados y tres vecinos en la gala

La ciudad de Alcorcón de nuevo estará representada en los premios Goya 2026. El talento local vuelve a estar presente con dos nominaciones: “El cuento de una noche de verano”, nominado al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, de la alcorconera María Herrera que debuta como directora; y “Disonancia”, nominado en los premios Goya 2026 como “Mejor cortometraje Documental” y producido por dos vecinos de Alcorcón, Eva Patricia Fernández Manzano y Rafael Linares (Creta Producciones).

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha señalado que “es necesario destacar el importante talento de los vecinos y vecinas en diferentes ámbitos culturales y sociales, tal y como demuestra esta edición de los Premios Goya en los que estamos magníficamente representados. Deseamos muchísima suerte a nuestros alcorconeros y alcorconeras porque se merecen todo el reconocimiento por su excelente trabajo”.

Por su parte, Miriam Benítez, concejala de Cultura y Festejos, ha destacado que “en Alcorcón vive gente que escribe, que actúa, que produce, que trabaja en cine y en series. Gente que igual te cruzas en el súper o paseando al perro… y que esta semana estará en los premios más importantes del cine español”.

“Esta semana toca apoyar y dar todo el calor a Eva, Rafael y María, los alcorconeros nominados, porque gracias su talento hoy podemos decir con orgullo que somos un Alcorcón de cine”, ha señalado la concejala.

María Herrera, nominada en ficción tras ganar el Goya en 2023

María Herrera ya ganó un Premio Goya en 2023, en esa ocasión al Mejor Cortometraje de Ficción por ‘Arquitectura emocional 1959’, en el que fue productora. Ese mismo año, además, fue pregonera de las Fiestas de Alcorcón.

En esta edición afronta la nominación como directora de ‘El cuento de una noche de verano’, producido por Avalon y protagonizado por Olivia Delcán y Nacho Sánchez (nominado al Goya por 'Diecisiete' y 'Mantícora'). El cortometraje aborda el consentimiento sexual y el deseo femenino, y cuestiona la normalización de ciertos tipos de agresión sexual. Desde su estreno en la Sección Oficial Internacional de la SEMINCI en 2024, ha participado en más de 30 festivales y ha conseguido más de 15 premios.

‘Disonancia’, candidato al Goya a Mejor Cortometraje Documental

La otra nominación llega con ‘Disonancia’, nominado en los premios Goya 2026 como Mejor cortometraje Documental y producido por dos vecinos de Alcorcón, Eva Patricia Fernández Manzano y Rafael Linares (Creta Producciones). Ambos ya han sido nominados con anterioridad por ‘Harraga’ (2009), ‘Un cineasta en La Codorniz’ (2012) y ‘Primavera rosa en México’ (2018).

Fernández y Manzano llegan a los Goya con 'Disonancia', nominado a Mejor Cortometraje Documental, producido por su empresa Creta Producciones / Ayuntamiento de Alcorcón

Dirigido por Raquel Larrosa y producido por Creta Producciones, el documental pone el foco en el Sáhara Occidental a través de Fatimetu Bucharaya, una mujer saharaui que en 2019 fundó SMAWT, una asociación de mujeres voluntarias dedicadas a la detección de minas antipersonas en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf (Argelia). El cortometraje retrata la realidad de la zona tras el conflicto armado y su impacto en la vida cotidiana del territorio.

‘Disonancia’ ya ha obtenido 13 premios nacionales e internacionales, entre ellos la Mención Honorífica en Thomas Edison Film Festival 2026 (Estados Unidos); el Premio Picazo a la Conciencia Social en el Festival Cine Solidario Guadalajara - FESCIGU 2025 (España); el Premio ULLASTRE en Menorca Doc Fest 2025 (España); y un ACCESIT HUMAN RIGHTS AWARD y Mención de Honor en la Kursaal Film Festival San Sebastián 2025 (España), entre otros.

Otros vecinos de Alcorcón vinculados a los Goya

En los Goya 2025, Sergio de la Puente, vecino residente en la ciudad y cuyo estudio de grabación también está ubicado en Alcorcón, fue nominado a Mejor Música Original por la banda sonora de la película ‘Verano en diciembre’, ópera prima de la directora Carolina África, también alcorconera.

Carolina África, vinculada al barrio de Parque de Lisboa, escribió ‘Verano en diciembre’ originalmente como obra de teatro, con la que fue galardonada con el Premio Nacional Calderón de la Barca 2012 y finalista a los premios Max 2014. En su adaptación al cine contó con un reparto integrado por Carmen Machi, Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Irene Escolar, Silvia Marsó y Antonio Resines.

Alcorcón también ha sido escenario de diversos rodajes en los últimos años. Entre ellos, ‘En los márgenes’, de Juan Diego Botto, nominada a cinco Goyas en 2022, que grabó varias escenas en calles del municipio y en cuyo reparto figuraba Penélope Cruz.