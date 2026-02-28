Suspendida la línea 819 de autobús interurbano por obras en la M-604 entre Rascafría y Navacerrada.

La línea 819 de autobús interurbano quedará suspendida provisionalmente a partir del 28 de febrero, coincidiendo con sábados, domingos y festivos, como consecuencia del corte de tráfico en la carretera M-604.

La interrupción del servicio afecta al tramo comprendido entre Rascafría y Navacerrada, donde se están llevando a cabo obras que obligan al cierre de la vía. La suspensión se mantendrá hasta que se produzca la reapertura de la carretera y se restablezca la circulación.

Los usuarios habituales de esta línea deberán buscar alternativas de transporte durante el periodo en el que permanezca activo el corte. Por el momento, no se ha precisado una fecha concreta para la reanudación del servicio, que dependerá de la evolución de las obras en la M-604.