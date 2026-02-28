Este es el restaurante que promete "darte la brasa": descubre la auténtica barbacoa texana en Madrid en plena Sierra de Guadarrama

"Long, Low and Slow" ("Largo, lento y despacio"), así es el eslogan de 'Dame la Brasa', el nuevo restaurante especializado en barbacoa texana que está revolucionando las redes con sus sabores americanos. Con procesos de preparación superiores a las 16 horas, este local situado en la Sierra de Guadarrama asegura que su sabor inigualable no es ningún secreto, sino "fruto de la combinación de productos de primera calidad, el aroma de la madera y el control del fuego" en sus ahumadores.

Entre sus productos destacan el brisket y las costillas de vaca al estilo de Texas, aunque también disponen de recetas vegetarias / Dame la Brasa

Tras un viaje que "les voló la cabeza y el gusto", desde 2016 en el local 'Dame la Brasa' quedaron completamente enamorados de este tipo de cocina que requiere de largas horas de ahumado sin que el producto entre en contacto directo con el fuego. Permitiendo que el aroma de la madera envuelva carnes, pescados, verduras y mariscos, esta cocina artesanal y honesta se convierte en un proceso complejo donde "el factor de los tiempos de cocinado" es vital, ya que "cuando algo se acaba, es imposible reponerlo de forma inmediata", explican.

La barbacoa americana

Su plato estrella, la barbacoa americana, es "totalmente diferente a la barbacoa tal y como la entendemos en España, que es realmente parrilla", argumentan. Entre sus principales diferencias, este proceso en su versión americana no mantiene el producto en contacto directo con el fuego en ningún momento, sino que este sirve para generar humo, que es con lo que realmente se cocina.

Además, y contrario a lo que se podría pensar, la barbacoa americana no consiste sólo en diferentes tipos de carne, sino que también incluye pescados, verduras e incluso marisco. En 'Dame la Brasa' los comensales podrán elegir entre: vaca (brisket, costillas), cerdo (pulled pork, pork belly, costillas), pollo (alitas) y pescado (salmón). Aunque estos platos se pueden tomar de forma independiente, lo más típico son las bandejas que combinan un poco de todo, los llamados 'combos BBQ'.

A 35 euros por persona, estos combos son acompañados de dos guarniciones a elegir entre patatas asadas, jalapeños rellenos, tomates asados, coleslaw, mazorcas de maíz o los favoritos de los más pequeños, mac&cheese, nachos o pulled pork.

Además, todos los platos se pueden acompañar con dos salsas, pero no esperes el típico ketchup o la clásica mostaza, ya que incluso en este aspecto se busca dar con recetas que potencien los sabores de los asados. "En Dame la Brasa elaboramos nuestras propias salsas y tenemos la de higos con bourbon que tiene un punto dulce, y la salsa Mutha, que tiene un punto picante", así lo explican en su página web.

Carta, horario y precios

La carta, que está disponible para su consulta online, destaca por sus carnes como el brisket o las costillas de vaca al estilo de Texas, sus alitas y salmón de la Costa Este o el cerdo como en las Carolinas. Sin embargo, también cuenta con recetas vegetarianas, como su Mac&Cheese o su ensalada clásica americana de patata.

Abriendo los fines de semana, su horario es de viernes y sábados de 13:30 horas a 16:30 horas y de 20:00 a 00:00 horas, y los domingos de 13:30 horas a 16:30 horas. Su precio que oscila entre los 30 a 35 euros por persona, refleja la calidad de su comida, que ha sido calificada con 4,6 estrellas sobre 5, con un total de 617 reseñas.

'Dame la Brasa', que cuenta con un espacio interior y una terraza privada rodeada de árboles, pretende posicionarse como el lugar perfecto para una comida o cena en familia, incluida la familia perruna, que es más que bienvenida siempre que se mantenga al lado de sus dueños. Con un entorno natural que quita el aire y una comida tradicional que quita el hambre, no es de extrañar que se recomiende reservar con antelación.