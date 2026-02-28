El pueblo "andaluz" a 30 minutos de Madrid: repleto de casas blancas, manantiales y ventanas decoradas con flores

Corrían los años 50 cuando este pueblo madrileño funcionó como hogar de los pintores de la época. Sin embargo, que los jóvenes busquen refugio fuera de la bulliciosa capital no tiene nada de nuevo y más si a tan solo media hora del centro se encuentran joyas tan especiales como esta. De pronto, no es casualidad que los artistas buscasen inspiración en un pueblo de casas blancas a lo andaluz.

Casas y paisaje de Olmeda de las Fuentes. / Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes.

Ubicado en la Alcarria de Alcalá parece haberse escapado de Andalucía. En mitad de una ladera verdísima, el visitante se encuentra unas callejuelas con casas encajadas en las que no parece haber pasado el tiempo: esto es Olmeda de las Fuentes, anteriormente conocido como Olmeda de la Cebolla.

Hogar de artistas

Cuenta la historia que varios pintores de la escuela de Vallecas de Madrid iban camino a Pastrana, en Guadalajara, cuando se perdieron y llegaron a Olmeda. Y desde que conocieron el lugar no pudieron hacer otra cosa que quedarse a vivir. Puertas adornadas de forma diferente y ventanas decoradas con flores por todo el pueblo: un lugar sin ruido que cautivó a los pintores del momento.

A mediados del siglo XX, los artistas Álvaro Delgado y Luis García Ochoa descubrieron este rincón y gracias a ellos llegaron otros: Francisco San José, Vela Zanetti, Ricardo Toja, Pilar Aranda y Eugenio Granell, entre otros. Todos quedaron fascinados con los juegos de luces al rebotar con las fachadas.

La Ruta de los Pintores

La blancura andaluza que atrajo a los artistas es la misma que atrae a los turistas. Los pintores dejaron una huella imborrable que se muestra en La Ruta de los Pintores. Este paseo es considerado un museo a cielo abierto, compuesto por los domicilios particulares con descripciones biográficas con detalles sobre quién vivió y pintó ahí.

Hasta catorce pintores componen este paseo que parte de la Plaza de la Villa, lugar donde se encuentra el Ayuntamiento del pueblo en el que se puede visitar la colección de obras pictóricas originales cedidas por los propios artistas que residieron en Olmeda de las Fuentes. Los artistas llegaron en búsqueda de autenticidad y acabaron convirtiéndose ellos mismos en el principal atractivo turístico del lugar.

Manantiales y cebollas

Ni la arquitectura ni los pintores son los únicos que hacen especial al lugar. Olmeda es famosa por su miel de calidad y sus típicos dulces tradicionales. Antes, el pueblo era conocido como Olmeda de la Cebolla debido a la buena crianza de esta verdura, pero su nombre original fue modificado por las burlas de los vecinos, quienes votaron unánimemente a cambiarlo por Olmeda de las Fuentes.

El paisaje natural de Olmeda de las Fuentes. / Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes

Además, en todo el pueblo hay cuatro manantiales donde flota el agua y fluctúa hasta conectar con el arroyo principal de los huertos. Hasta el año 2009, los habitantes de Olmeda bebían el agua de la fuente y, además, era el agua que llegaba a las casas.

Cómo llegar a Olmeda de las Fuentes

A esta joya artística de Madrid se puede acceder vía coche por la M-234 desde Villar de Olmo y Pezuela de las Torres, y por la M-219 desde Nuevo Baztán y Mondéjar. También se puede llegar en autobús con las líneas interurbanas L-321, desde Arganda del Rey, y L-261 desde Madrid.