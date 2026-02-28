El profesor y la alumna de Madrid que luchan por el Goya con una historia del Sáhara: "Es un conflicto silenciado, nos impactó su desconocimiento"

Es la cuarta vez que Rafael Linares aspira al Goya. Y, pese a su experiencia, oye, hay cierto nervio que no desaparece nunca. Da clases en la Universidad Rey Juan Carlos y, junto a Raquel Larrosa, alumna de Comunicación Audiovisual, ha levantado Disonancia, uno de los cinco trabajos nominados a Mejor cortometraje documental. Apenas quedan unas horas para conocer el veredicto de la Academia de Cine y, en sus aulas, cómo no, las apuestas son claras. Sin embargo, él prefiere mantener la calma. Ya es un logro haber llegado hasta aquí. "El mayor premio es la exposición. Queremos que la historia de Fatimetu se conozca", subraya. Su protagonista fundó SMAWT en 2019, una asociación de voluntarias dedicadas a la detección de minas antipersonas en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Una realidad que, tras conquistar festivales de Italia, Estados Unidos, Polonia y Bolivia, entre otros, busca remover conciencias ahora en España.

"Nos pusimos a disposición de Fatimetu y su equipo para contar su trabajo. En la actualidad, se ha reactivado el conflicto y no pueden continuarlo. No obstante, están llevando a cabo una importante labor de concienciación en las escuelas. Luchan por la seguridad de su comunidad", apunta. Rafael es el productor de Disonancia, la investigación audiovisual que ha dirigido Raquel. Desde que ella le propuso el proyecto, tuvo claro que saldría adelante. "Es una historia impresionante. Los valores que ella trataba de transmitir son también los nuestros. Y no lo dudamos".

Rafael Linares está nominado a 'Mejor corto' en los Goya 2026. / ALBA VIGARAY

Rafael es doctor en Ciencias de la Información y, desde 2015, tras publicar distintos libros, imparte Producción audiovisual y Marketing cultural en la URJC. Antes de que Disonancia luchara por la estatuilla, ya lo hizo con Harraga, Un cineasta en La Codorniz y Primavera rosa en México. "Empecé a trabajar muy joven. Mientras estudiaba, entré en el Séptimo de caballería de Miguel Bosé. Y, al poco, me fui a Disney Channel. Con el tiempo monté mi propia productora, que me daba libertad absoluta para montar los contenidos que realmente me interesaban. Paralelamente, arranqué una carrera académica en la que aún continúo. No sé si me enamoré antes del cine o la docencia. En mi caso, siempre han ido de la mano".

Cartel de 'Disonancia', el corto que Rafael Linares ha producido. / CEDIDA

En los numerosos viajes que el corto ha realizado por el mundo, a Rafael y los suyos les sorprendió el desconocimiento general que había sobre el tema. "Nos impactó. De hecho, ni yo mismo lo controlaba cuando Raquel nos lo contó. No sabía en profundidad lo que estaba sucediendo en el Sáhara. Nos dimos cuenta de que se trataba de un conflicto silenciado. Hasta el punto de que hay generaciones que ni lo han escuchado". El éxodo de la población saharaui hacia Tinduf, en Argelia, arrancó hace 50 años con la ocupación marroquí de su territorio. Desde entonces, no han parado de llegar más y más afectados. Una situación que preocupa especialmente a Naciones Unidas, tal y como expresó el pasado agosto tras instar a las partes a rebajar la tensión.

Historias humanas

En sus 20 años de carrera como productor, Rafael ha puesto el foco en historias incómodas que buscan mejorar la sociedad: migración, salud, sexualidad, asociacionismo, guerra... "Nuestra prioridad es que sean relatos humanos", insiste. La nominación al Goya le pilló en clase. El móvil no dejaba de sonar y, aunque no lo cogió, mientras finiquitaba la lección, ya intuyó por dónde iban los tiros: "Fue divertido. Nunca lo hemos ganado, pero hemos ido aprendiendo cosas en cada nuevo intento. La ilusión es la misma de siempre. La única diferencia es que, poco a poco, por suerte, han ido surgiendo más proyecciones".

Fotograma de 'Disonancia', el corto de Raquel Larrosa que Rafael Linares ha producido. / CEDIDA

Hay una parte de su trabajo como productor que le ha hecho mejor profesor: la responsabilidad social que asume en cada proyecto. "Es un compromiso con el público y, por tanto, debemos ser honestos en la forma de contar las cosas. Lo más difícil es transmitirlas bien. La parte técnica es más fácil de aprender, pero el gran reto del productor es coordinar una gran orquesta para sacar lo mejor de ella", concluye Rafael. Este sábado, junto a Raquel, bien nerviosos, reivindicará a Fatimetu ante millones de personas. Valdrá la pena. Lo que pase después ya no depende de él.