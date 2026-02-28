Mes de los Superhéroes en Parque Warner: arranca la temporada en Madrid

Parque Warner Madrid abre este sábado una nueva temporada con una programación especial centrada en el universo DC. El recinto inaugura el denominado Mes de los Superhéroes, que se prolongará hasta el 5 de abril y que convertirá el parque en un espacio temático dedicado a los principales personajes de cómic.

Por su parte, el Parque de Atracciones de Madrid inició la temporada el pasado 21 de febrero, según ha comunicado la empresa gestora. Ambos espacios recuperan su oferta habitual con "encuentros exclusivos con personajes y propuestas diseñadas para disfrutar en familia o entre amigos, consolidándose un año más como destinos imprescindibles de ocio en la Comunidad de Madrid".

Superman, Batman y Joker, entre los protagonistas

Durante las semanas temáticas, los visitantes de Parque Warner Madrid podrán fotografiarse y compartir actividades con personajes del universo DC como Superman, Wonder Woman, Batman, Flash, Joker o Harley Quinn, entre otros superhéroes y villanos.

Entre las propuestas destaca la academia de entrenamiento DC Superheroes in training, dirigida a niños de entre 6 y 12 años, donde aprenderán habilidades inspiradas en los personajes para enfrentarse a los villanos de Gotham.

El programa incluye además un desfile especial de DC Universe que recorrerá el parque cada tarde con superhéroes y personajes de Looney Tunes. Las diferentes áreas temáticas —Hollywood Boulevard, DC Superheroes World, Movie World, Old West Territory y Cartoon Village— completan la oferta de la jornada.

Noticias relacionadas

Colaboración energética con Repsol

Durante esta temporada, Repsol y Parque Warner mantienen la colaboración iniciada en 2025 para el suministro energético del recinto. Según la empresa, el parque contará con electricidad y gas natural con garantías de origen y combustibles de origen cien por cien renovable.