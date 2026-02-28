La Policía Local de Arganda del Rey frustra la okupación de un local tras una llamada anónima

La Policía Local de Arganda del Rey ha evitado este viernes la okupación de un local en la Ronda de los Almendros gracias a una llamada anónima a las 14:53 horas que alertó a los agentes del cambio de una cerradura en una de las puertas del establecimiento.

"En estos casos es clave la rapidez, puesto que la ley mientras no se cambie en España impide de forma incomprensible el desalojo una vez pasadas determinadas horas", ha señalado el alcalde del municipio, Alberto Escribano, al tiempo que felicitaba a los agentes que han participado en el operativo.

Noticias relacionadas

Según ha destacado Gobierno municipal en un comunicado, Arganda del Rey sigue mostrándose "implacable combatiendo las okupaciones" tras la confirmación el pasado 16 de enero de que el Ayuntamiento se personará como acusación popular o particular en los casos de toma de inmuebles de la ciudad.