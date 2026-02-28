Madrid roza el lleno hotelero en junio por la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny

La coincidencia en junio de la visita del Papa León XIV a España y hasta diez conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano ha disparado la demanda de alojamiento en Madrid. Según las principales plataformas de reservas, cerca del 80 % de los hoteles ya cuelgan el cartel de completo y las habitaciones por menos de 100 euros prácticamente han desaparecido.

Por lo que buscar alojamiento en Madrid para el primer fin de semana de junio se ha convertido en una tarea complicada incluso con cuatro meses de antelación. Según la web Booking, consultada por Europa Press, de los 1.557 alojamientos encontrados en Madrid, el 76 % ya no tiene disponibilidad entre el 6 y el 8 de junio. En otras plataformas como Expedia o Trivago la situación es similar, con un alto porcentaje de establecimientos sin habitaciones libres.

La situación se agrava si se fija un presupuesto máximo de 100 euros por noche: en ese rango, el 95 % de los alojamientos ya no admite reservas para esas fechas.

La visita de León XIV, quince años después

Esta semana se confirmaba que León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, comenzando su agenda en Madrid antes de desplazarse a Barcelona y Canarias. Será el noveno viaje de un Papa a España, tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus respectivos pontificados.

España no recibe la visita de un Pontífice desde agosto de 2011, cuando Benedicto XVI presidió en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un evento que reunió a más de un millón de personas.

Diez conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano

A la visita papal se suma el impacto de la gira de Bad Bunny, que ofrecerá hasta una decena de conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para presentar su último trabajo, 'Debí tirar más fotos'. Dos de esas actuaciones, las del 6 y 7 de junio, coincidirán con la estancia del Papa en la capital.

El artista puertorriqueño recorrerá distintas ciudades del mundo en 2026 con un repertorio que incluye temas como 'DtMF', 'Baile inolvidable', 'Nueva Yol', 'Café con ron' o 'Lo que le pasó a Hawaii'.

El turismo, "buque insignia" de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha definido el turismo como el "buque insignia del mejor momento de la ciudad de Madrid". Según datos del Ayuntamiento, en junio del año pasado se alojaron en establecimientos hoteleros 914.496 viajeros, de los que 361.786 (39,6 %) eran residentes en España y 552.710 (60,4 %) internacionales. Las pernoctaciones alcanzaron 1.851.969.

El gasto internacional total estimado para 2025 por el Ayuntamiento asciende a 17.900 millones de euros, un 11 % más que en 2024. El gasto medio por visitante se sitúa en 1.960 euros (+8 %) y el diario en 314,5 euros.

Noticias relacionadas

La coincidencia de la visita de León XIV y los conciertos de Bad Bunny anticipa un junio con cifras de ocupación y gasto que podrían superar ampliamente las registradas hasta ahora.