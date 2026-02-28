Madrid renueva su flota de bomberos: 13 nuevas bombas rurales pesadas por casi 11 millones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana una inversión de casi 11 millones de euros para la compra de 13 vehículos de Bomba Rural Pesada (BRP) destinados al Cuerpo de Bomberos regional.

La adquisición se enmarca en el proceso de renovación y modernización de la flota de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. El plazo de ejecución previsto se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.

Estos dispositivos están diseñados para intervenir en todo tipo de emergencias, ya que cuentan con el equipamiento necesario para ofrecer una primera respuesta eficaz ante cualquier incidencia. En los casos en los que la intervención requiera una ampliación de medios o una mayor especialización, se activan posteriormente recursos adicionales.

Los nuevos vehículos incorporan una carrocería orientada a mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos, con climatización en las cabinas y aislamiento acústico, lo que facilita la coordinación y la preparación de la intervención durante el desplazamiento.

Además, las actuales exigencias en materia de procedimientos de actuación y el incremento de edificaciones de mayor altura en la región hacen necesarias bombas con mayor caudal y presión. Los nuevos modelos incluyen también un kit de herramientas más completo y una mayor dotación de material de equipamiento.