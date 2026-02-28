Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MargalloGala de los GoyaRed narcoParque CastellanaGolpe de EstadoMercado de San MiguelLoles LeónMonumentalUniversidades Madrid
instagramlinkedin

INVERSIÓN

Madrid renueva su flota de bomberos: 13 nuevas bombas rurales pesadas por casi 11 millones

El Consejo de Gobierno aprueba la compra de 13 Bombas Rurales Pesadas para modernizar la flota de ASEM112, con ejecución prevista hasta noviembre de 2026

La Comunidad de Madrid invierte 11 millones de euros en 13 nuevos vehículos para el Cuerpo de Bomberos.

La Comunidad de Madrid invierte 11 millones de euros en 13 nuevos vehículos para el Cuerpo de Bomberos. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana una inversión de casi 11 millones de euros para la compra de 13 vehículos de Bomba Rural Pesada (BRP) destinados al Cuerpo de Bomberos regional.

La adquisición se enmarca en el proceso de renovación y modernización de la flota de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. El plazo de ejecución previsto se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.

Estos dispositivos están diseñados para intervenir en todo tipo de emergencias, ya que cuentan con el equipamiento necesario para ofrecer una primera respuesta eficaz ante cualquier incidencia. En los casos en los que la intervención requiera una ampliación de medios o una mayor especialización, se activan posteriormente recursos adicionales.

Los nuevos vehículos incorporan una carrocería orientada a mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos, con climatización en las cabinas y aislamiento acústico, lo que facilita la coordinación y la preparación de la intervención durante el desplazamiento.

Noticias relacionadas

Además, las actuales exigencias en materia de procedimientos de actuación y el incremento de edificaciones de mayor altura en la región hacen necesarias bombas con mayor caudal y presión. Los nuevos modelos incluyen también un kit de herramientas más completo y una mayor dotación de material de equipamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
  2. La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
  3. Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
  4. El Círculo de Bellas Artes celebra cien años de historia con una exposición en la sala Goya
  5. Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
  6. Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
  7. A una hora de Madrid se encuentra la casa de Adolfo Suárez transformada en hotel: un viaje a la historia de España tras el 23F
  8. Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas

Madrid renueva su flota de bomberos: 13 nuevas bombas rurales pesadas por casi 11 millones

Madrid renueva su flota de bomberos: 13 nuevas bombas rurales pesadas por casi 11 millones

Arroyomolinos y Navalcarnero concentran el 40 % de los nacimientos del suroeste de Madrid

Arroyomolinos y Navalcarnero concentran el 40 % de los nacimientos del suroeste de Madrid

Claves de la operación 'Rugido del León' de EEUU e Israel contra Irán: motivaciones, objetivos y posible expansión regional

Claves de la operación 'Rugido del León' de EEUU e Israel contra Irán: motivaciones, objetivos y posible expansión regional

Felipe VI y Juan Carlos I, una relación bajo los focos

Felipe VI y Juan Carlos I, una relación bajo los focos

Europa reacciona con prudencia ante el ataque de EEUU e Israel a Irán

Europa reacciona con prudencia ante el ataque de EEUU e Israel a Irán

La embajada de España en Jordania recomienda permanecer en lugar seguro

La embajada de España en Jordania recomienda permanecer en lugar seguro

Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Depositar ropa usada en un contenedor y recibir dinero por ello: el proyecto piloto que se ensaya en España

Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán

Irán cierra colegios y recomienda a la población salir de Teherán