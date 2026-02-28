SANIDAD
Madrid refuerza la salud bucodental en Atención Primaria con 3.739 consultas diarias en 2025
Sanidad destina 8 millones a tratamientos dentales para menores de 16 años y prótesis para mayores de 80, con 9.000 beneficiarios hasta enero
La Comunidad de Madrid atendió durante el pasado año 938.345 consultas de salud bucodental en Atención Primaria, lo que supone una media de 3.739 al día. Estas actuaciones están orientadas a la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de patologías en todas las etapas de la vida.
La red pública dispone de 86 Unidades de Salud Bucodental (USBD), integradas por odontólogos, higienistas y auxiliares que trabajan de forma coordinada en los centros de salud. Todos los ciudadanos de la región tienen asignado un dentista de referencia y pueden solicitar cita directamente en su centro o a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual.
8 millones para tratamientos a menores y mayores de 80
La Consejería de Sanidad ha destinado 8 millones de euros desde mediados del pasado año para financiar tratamientos dentales complejos a menores de 16 años, así como prótesis, tratamiento de caries y limpiezas para la población mayor de 80 años.
Hasta el pasado mes de enero, 9.000 personas se han beneficiado de estas prestaciones, en virtud de los convenios suscritos entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región.
Las personas interesadas deben acudir al dentista de su centro de salud, que las remitirá a los profesionales de las clínicas adheridas al programa.
Atención específica a embarazadas y menores
El primer nivel asistencial ofrece a las embarazadas una cartera específica que incluye revisión dental, consejos sobre dieta y salud bucodental, aplicación de flúor y limpiezas cuando es necesario.
En el caso de los menores, desde Atención Primaria se deriva a las USBD a los niños de entre dos y cuatro años para una primera revisión y valoración del riesgo de caries. También pueden recibir tratamientos preventivos como aplicación de flúor, selladores y limpiezas.
Para la población de entre 6 y 16 años se contemplan revisiones periódicas y, en caso necesario, aplicación de flúor, selladores de fosas y fisuras, limpiezas y obturaciones en dientes permanentes.
Campaña 'Cerca de ti: Atención Primaria'
Los profesionales de las Unidades de Salud Bucodental han protagonizado en febrero la campaña 'Cerca de ti: Atención Primaria', centrada en dar a conocer estas prestaciones. La iniciativa incluye carteles informativos y un vídeo difundido a través del canal de YouTube de Salud Madrid, que también se emite en las pantallas de los centros de salud de la región.
