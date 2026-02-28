Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Golpe de EstadoInquiocupaciónRita MaestreMercado de San MiguelViolador ancianasLoles LeónMonumentalVerdelissUniversidades Madrid
instagramlinkedin

TRANSPORTE

Cambios en la C-5 de Cercanías Madrid hasta el 22 de marzo: los trenes finalizarán en Atocha de madrugada

La línea Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes modifica su recorrido los fines de semana entre las 00.30 y las 10.00 horas por obras en la estación de Atocha Cercanías

Un tren de la línea cC-5 de Cercanías Madrid en una imagen de archivo.

Un tren de la línea cC-5 de Cercanías Madrid en una imagen de archivo. / Renfe

Gloria Barrios

Madrid

La línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) modificará su recorrido durante los cuatro fines de semana que restan hasta el 22 de marzo por obras en la estación de Atocha Cercanías.

Según ha informado Renfe en un comunicado, los sábados y domingos entre las 00:30 y las 10:00 horas, los trenes de la C-5, en ambos sentidos —con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada—, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha.

Obras de mejora en la infraestructura en la línea C-5.

Obras de mejora en la infraestructura en la línea C-5. / @infoRenfe

La reordenación del servicio está motivada por las obras que Adif ejecuta en la infraestructura de Atocha Cercanías con el objetivo de ampliar la capacidad de la estación, en beneficio de las líneas C-3 y C-4.

De este modo, los viajeros que deseen continuar su trayecto más allá de Atocha en la misma línea deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta estación durante el tramo horario afectado.

Noticias relacionadas

Renfe está informando a los usuarios de estas modificaciones a través de sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física, redes sociales ('X') y el canal de WhatsApp.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
  2. Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
  3. Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
  4. Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
  5. Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
  6. A una hora de Madrid se encuentra la casa de Adolfo Suárez transformada en hotel: un viaje a la historia de España tras el 23F
  7. Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas
  8. Las 18 obras y proyectos principales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 2026: presupuestos y plazos

La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel

La Embajada de España en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la crisis tras el ataque de EEUU e Israel

Suspendida la línea 819 de autobús interurbano por obras en la M-604 entre Rascafría y Navacerrada

Suspendida la línea 819 de autobús interurbano por obras en la M-604 entre Rascafría y Navacerrada

Cae una red del narco tras interceptar en Barajas 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte

Cae una red del narco tras interceptar en Barajas 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte

El PSOE no ve bien trocear otra vez el decreto del 'escudo social': "No es una caja de bombones"

El PSOE no ve bien trocear otra vez el decreto del 'escudo social': "No es una caja de bombones"

La oposición a la IA se convierte en un arma electoral en EEUU: ¿Podrá vencer a Trump?

La oposición a la IA se convierte en un arma electoral en EEUU: ¿Podrá vencer a Trump?

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel

Las constantes tensiones entre Afganistán y Pakistán derivan en un nuevo conflicto abierto

Las constantes tensiones entre Afganistán y Pakistán derivan en un nuevo conflicto abierto

La vida subterránea de la segunda ciudad de Ucrania

La vida subterránea de la segunda ciudad de Ucrania