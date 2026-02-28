TRANSPORTE
Cambios en la C-5 de Cercanías Madrid hasta el 22 de marzo: los trenes finalizarán en Atocha de madrugada
La línea Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes modifica su recorrido los fines de semana entre las 00.30 y las 10.00 horas por obras en la estación de Atocha Cercanías
La línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) modificará su recorrido durante los cuatro fines de semana que restan hasta el 22 de marzo por obras en la estación de Atocha Cercanías.
Según ha informado Renfe en un comunicado, los sábados y domingos entre las 00:30 y las 10:00 horas, los trenes de la C-5, en ambos sentidos —con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada—, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha.
La reordenación del servicio está motivada por las obras que Adif ejecuta en la infraestructura de Atocha Cercanías con el objetivo de ampliar la capacidad de la estación, en beneficio de las líneas C-3 y C-4.
De este modo, los viajeros que deseen continuar su trayecto más allá de Atocha en la misma línea deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta estación durante el tramo horario afectado.
Renfe está informando a los usuarios de estas modificaciones a través de sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física, redes sociales ('X') y el canal de WhatsApp.
