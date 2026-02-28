La Liga Nacional de Karate se estrena este fin de semana en Torrejón con 700 deportistas de 100 equipos

Torrejón de Ardoz acogerá por primera vez este fin de semana la Liga Nacional de Karate, un evento deportivo que tendrá lugar el sábado y el domingo en el Pabellón Jorge Garbajosa con entrada gratuita que reunirá durante esos dos días a más de 700 deportistas y cerca de 100 equipos de todo el país.

En concreto, este sábado estará dedicado íntegramente a la histórica primera Liga Nacional por Equipos, desde categoría benjamín a senior, mientras que el domingo será el turno de la Liga Máster, para veteranos, y la Liga de Parakarate, para deportistas con diversidad funcional, en donde Torrejón de Ardoz es una potencia gracias al Club Karate Torrejón de Ardoz Tomás Herrero.

Tanto en la Liga Nacional por Equipos como en la Liga Máster se disputarán en la modalidad de kumite (combate) y katas (formas), mientras que la de parakarate sólo será en katas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Es un orgullo para nosotros acoger la Liga Nacional de Kárate, que es una nueva e importante competición más que sumamos al calendario deportivo de Torrejón de Ardoz en un año en el que celebramos el nombramiento como 'Ciudad Europea del Deporte 2026'", señaló el alcalde de la localidad, Alejandro Navarro, durante el acto de presentación que tuvo lugar en el Pabellón Jorge Garbajosa.

En el mismo acto, el presidente de la Federación Española de Karate, Antonio Moreno, mostró su satisfacción por "el gran apoyo y predisposición que ha tenido el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en todo momento" para acoger la Liga Nacional de Karate en una "magnífica instalación como es el Pabellón Jorge Garbajosa".

Para finalizar, Damián Quintero, subcampeón olímpico, once veces campeón de Europa, cuatro veces subcampeón del mundo, campeón del mundo por equipos y embajador de honor de la Liga Nacional de Karate, destacó la importancia del deporte en edades tempranas y la necesidad de fomentar referentes deportivos que inspiren a las nuevas generaciones y contribuyan al crecimiento del deporte base.

Torrejón de Ardoz ha sido designada Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción otorgada por la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe), organismo reconocido por la Comisión Europea. Torrejón ha sido galardonada entre un importante grupo de ciudades europeas que han realizado una gran apuesta por el fomento del deporte.

"Con la celebración este fin de semana de la Liga Nacional de Karate, Torrejón de Ardoz refuerza su posicionamiento como sede de grandes eventos deportivos y consolida su apuesta por el turismo deportivo y el impulso del deporte en todas las edades", añadió la concejala de Deportes y Turismo, Miriam Gutiérrez.