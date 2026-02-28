Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inteligencia Artificial y ciberseguridad, entre las áreas con mayor demanda en los cursos de Madrid Aula Digital

El programa de la Consejería de Digitalización rebasa en un 69% el objetivo europeo fijado para 2026 y alcanza a cerca de 62.000 alumnos con 170 cursos gratuitos

La Comunidad de Madrid ha superado las 132.000 formaciones en competencias digitales impartidas a través de Madrid Aula Digital.

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid ha superado las 132.000 formaciones en competencias digitales impartidas a través de Madrid Aula Digital, una iniciativa impulsada por la Consejería de Digitalización en mayo de 2024 para fomentar el talento joven y mejorar la empleabilidad. El balance sitúa al programa un 69% por encima del objetivo fijado por la Comisión Europea, que establecía 78.000 cursos antes de 2026 para reducir la brecha tecnológica.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha señalado que “desde su lanzamiento, cerca de 62.000 alumnos han mejorado sus competencias digitales gracias a las 170 clases gratuitas disponibles”. “La oferta formativa se adapta a distintas necesidades y preferencias, con modalidades online, a través de la web de este recurso; presencial, en los Centros de Capacitación Digital (CCD) repartidos por la región, y en formato mixto”, ha añadido.

Impacto territorial y perfil del alumnado

El programa ha tenido especial implantación en el sur de la región. De las diez localidades con mayor número de personas formadas, siete pertenecen a esta zona. Leganés ocupa el segundo puesto, solo por detrás de Madrid capital, con 1.195 ciudadanos formados. Le siguen Móstoles (982), Getafe (809), Fuenlabrada (796), Alcorcón (737), Aranjuez (683) y Parla (737).

En cuanto al perfil, las mujeres representan el 46% del total de personas formadas, frente al 37% de hombres, mientras que el 17% no ha especificado este dato. Por edad, el grupo mayoritario es el de 30 a 54 años (29%), seguido de los mayores de 55 (28%). Los jóvenes de entre 18 y 29 años suponen el 13%, y los menores a partir de 14 años, el 3%.

Respecto a la situación laboral, el 22% de los participantes está en activo; el 14% no trabaja; otro 14% se encuentra en búsqueda de empleo, y el 11% son jubilados. La modalidad presencial concentra el 57% del alumnado, seguida de la online (37%) y la mixta (6%).

Inteligencia Artificial y ciberseguridad, entre las áreas con mayor demanda

Madrid Aula Digital combina un entorno virtual estructurado por áreas temáticas y niveles con atención presencial en los centros distribuidos por la región, con el objetivo de facilitar el acceso a colectivos con mayores dificultades tecnológicas.

Los cursos con mayor participación se centran en la Inteligencia Artificial (IA). En formato presencial, el más demandado ha sido Curso IA responsable y prompt engineering, con más de 2.550 alumnos. En modalidad online, destaca IA para actividad deportiva, con más de 4.760 participantes. En formato híbrido, Introducción a la Inteligencia Artificial ha formado a 890 personas.

También figuran entre los más solicitados Conoce tu móvil, con más de 2.260 asistentes presenciales; Empezar a trabajar con Excel, con más de 1.570 certificados online, e Iniciación a Canva, con 522 alumnos en modalidad mixta.

En el ámbito de la ciberseguridad y el uso responsable de la tecnología, han registrado elevada participación cursos como Conoce y evita los riesgos en internet. phishing, smishing y malware, con más de 1.170 asistentes presenciales; Seguridad en Internet: antivirus y cortafuegos, con 1.340 formados online, y Protección y seguridad en redes sociales, con más de 140 alumnos en modalidad mixta.

Asimismo, las acciones dirigidas a colectivos vulnerables han tenido acogida, como Capacitación para colectivos vulnerables en riesgo de exclusión digital, con más de 1.270 participantes presenciales, o Servicios digitales de la Comunidad de Madrid, con más de 900 asistentes.

El Gobierno regional ha destinado 8,2 millones de euros a esta iniciativa, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

