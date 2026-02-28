Herido grave un joven de 17 años cuando entrenaba en un circuito de motocross

Un joven de 17 años ha resultado herido grave en un accidente mientras entrenaba en el circuito de motocross de la localidad madrileña de Torres de la Alameda.

El accidente ha ocurrido en torno a las diez de la mañana por causas que se investigan, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Hasta el lugar han acudido los sanitarios dele Summa112, que le han estabilizado y evacuado en helicóptero con pronóstico grave al hospital 12 de Octubre.

El joven ha sufrido fractura de pelvis y traumatismo torácico.