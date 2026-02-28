El futuro Parque Castellana en Madrid: 70.000 m2 de zona verde y un túnel de 675 metros

El proyecto de transformación urbana más ambicioso del norte de Madrid sigue quemando etapas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que las obras de urbanización en superficie del futuro Parque Castellana comenzarán el próximo mes de abril. Además, ha asegurado que el nuevo túnel, que permitirá el soterramiento del tráfico en este eje estratégico, estará finalizado antes de que termine 2026.

Con una inversión de 110,2 millones de euros, esta intervención supone el remate norte del Paseo de la Castellana, integrando el entorno de las Cinco Torres y el Hospital La Paz con la Colonia de San Cristóbal y el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

El soterramiento de la Castellana, al 36%

Los trabajos, que se iniciaron en julio del año pasado, avanzan según la planificación prevista. Actualmente, la obra se centra en tres puntos críticos: la ejecución de pilotes, con 1.802 de los 2.009 necesarios ya instalados (un 89,7% del total); la cubierta del túnel, cuya infraestructura superior que sostendrá el parque está ejecutada al 36,5%; y la excavación, con 253 metros lineales de túnel ya completados tras extraer miles de metros cúbicos de tierra.

Recreación / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La gran novedad de este proyecto es la creación de un espacio de 70.000 m2 en superficie, diseñado para transformar el paisaje urbano del norte de la capital. Una vez inaugurado, el tráfico de paso quedará oculto bajo tierra, dejando la superficie exclusivamente para transporte público y acceso vecinal.

Características del nuevo pulmón verde

El diseño de Parque Castellana incluye elementos vanguardistas y sostenibles que transformarán la fisonomía de la zona. Se creará un bosque urbano mediante la plantación de 787 nuevos árboles, que sumados a los existentes superarán el millar, junto a más de 38.000 arbustos.

El espacio contará con diversas áreas de ocio y deporte que incluyen juegos infantiles, zonas de calistenia y un circuito biosaludable. Entre sus infraestructuras más emblemáticas destaca una pérgola monumental elíptica equipada con paneles fotovoltaicos para generar energía limpia, además de una gran fuente de chorros y un teatro al aire libre aprovechando el desnivel del terreno. La movilidad sostenible estará garantizada con un carril bici bidireccional segregado que recorrerá todo el flanco este del parque.

El nuevo túnel de la Castellana

El túnel tendrá una longitud de 675 metros y una anchura de 90 metros. Se ha diseñado en dos niveles para minimizar el impacto sobre el arbolado existente, especialmente las coníferas del lateral este. El nivel superior conectará el tronco de la Castellana con el Nudo Norte (M-30, M-607, A-1 y M-11), mientras que el nivel inferior dejará preparada la infraestructura para la futura conexión con el barrio de Begoña y Madrid Nuevo Norte.

Noticias relacionadas

El túnel contará con tres carriles por sentido, garantizando la fluidez del tráfico de salida y entrada a Madrid, mientras que en la superficie se reducirán drásticamente los niveles de ruido y contaminación para los vecinos de Fuencarral-El Pardo, Chamartín y Tetuán.