Un Ferrari con el morro reventado, la puerta de una discoteca y un acelerón que acaba mal. Esa es la escena que se ha viralizado en las últimas horas y que tiene como protagonista al influencer Ceciarmy, después de difundirse un vídeo en el que el coche queda destrozado frente a la discoteca Jowke, en Alcorcón (Madrid). Pero, más allá del golpe, lo que de verdad ha prendido en redes es la sospecha: ¿accidente real o "montaje"?

El polémico 'influencer' Ceciarmy 'estrella' un Ferrari en una conocida discoteca de Madrid y las redes descubren que era un montaje. / RRSS

Un Ferrari destrozado y un vídeo que corre como la pólvora

La secuencia ha empezado a circular con fuerza en redes: el Ferrari rojo del influencer español @ceciarmy aparece tras el incidente con el frontal "completamente destrozado" frente a la entrada de la discoteca Jowke, en Alcorcón. Según lo publicado por el periodista de entretenimiento Javier Hoyos, uno de los usuarios que ha hecho difusión de estas imágenes, se trata de un choque a un acelerón en la puerta del local. A partir de ahí, el vídeo se multiplicó a golpe de retuits y reposts.

Como suele pasar con este tipo de vídeos, la conversación no tardó en dividirse. Por un lado, están quienes reaccionan con sorpresa y críticas. Entre los mensajes que circulan hay comentarios especialmente duros contra el influencer, con insultos y reproches sobre su actividad en redes.

Por otro, está el grupo que directamente no se lo compra. La frase que más se repite en el debate resume el clima: "Yo creo que es un montaje".

La duda ha llegado hasta el punto de que algunos usuarios han interpelado a la cuenta @PoliciaAlcorcon para pedir aclaraciones: "¡Hola! @PoliciaAlcorcon tenéis algo de información? ¿Fue real?". En ese mismo hilo circula otra afirmación que refuerza la teoría del montaje: "Como puedes observar los policías nacionales no llevan ni chaleco, ni pistola.. era algo preparado", sostiene el propio cuerpo de Policía Municipal de Alcorcón.

En el material aportado no consta ninguna confirmación oficial que avale o desmienta esas sospechas. Con lo publicado hasta ahora, el vídeo muestra claramente el estado del coche tras el impacto y el lugar donde ocurre —la entrada del local—, pero no aporta datos verificables sobre cómo se produjo el golpe, si hubo intervención policial o si fue una acción preparada.

En resumen: hay imágenes, hay debate y hay dudas. Y, por ahora, la conversación sigue alimentándose más por lo que se interpreta en redes que por información confirmada.