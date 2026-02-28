La Sala de Arte Joven inaugura 'Una resistencia indetectable', una muestra sobre talento emergente en Madrid

La Comunidad de Madrid ha inaugurado en la Sala de Arte Joven la exposición 'Una resistencia indetectable', una muestra comisionada por Paula Noya de Blas dedicada al talento emergente que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 3 de mayo.

La propuesta reflexiona sobre la importancia del trabajo y sus efectos en el cuerpo y las personas, abordando la capacidad de resistencia frente a dinámicas que priorizan el rendimiento, la disciplina o la productividad.

La exhibición se enmarca en el proyecto Se busca comisario, una iniciativa del Ejecutivo autonómico dirigida a facilitar el acceso al ámbito profesional a jóvenes comisarios menores de 35 años y a impulsar el talento emergente en las artes visuales.

La muestra reúne trabajos de Nora Aurrekoetxea, Noela Covelo, Dj_Sônia (Ángela Millano y Blanca Gómez Terán), Jota Mombaça, Julia Spínola, Ura / Unz, Marta van Tartwijk y Lou Vives, cuyas obras plantean una reapropiación del tiempo, el deseo y las formas de habitar frente a las lógicas productivas contemporáneas.

Desde su puesta en marcha en 2009, el programa Se busca comisario ha beneficiado a cerca de 50 comisarios y más de 150 artistas. Actualmente permanece abierto el plazo de presentación de proyectos para su desarrollo en 2027, con propuestas que podrán abordar cualquier temática, disciplina y formato artístico, incorporando preferentemente obras de creadores menores de 35 años que residan, trabajen o expongan en la Comunidad de Madrid.

La iniciativa forma parte de la línea de ayudas y becas a las artes visuales emergentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que incluye también programas como Fotolibro.