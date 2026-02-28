La Comunidad de Madrid destina 13,6 millones al mantenimiento de los sistemas contra incendios de Metro

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido esta semana la propuesta de adjudicación del contrato para el mantenimiento integral de los sistemas de protección contra incendios de Metro de Madrid, con una inversión prevista de 13,6 millones de euros.

El contrato contempla la conservación preventiva y correctiva de los dispositivos de protección contra incendios en distintas instalaciones del suburbano madrileño, en cumplimiento del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la finalidad es asegurar el funcionamiento óptimo de estos sistemas y elevar los niveles de calidad del servicio, especialmente en aspectos como los tiempos de respuesta ante incidencias, la reparación de averías y la disponibilidad de los equipos.

La licitación se estructura en varios lotes, organizados en función de las tipologías y especialidades de los equipos y de los espacios donde están instalados. Entre los elementos incluidos figuran las sondas de detección de gases ubicadas en la Línea 8, los sistemas de telecontrol y la señalización fotoluminiscente.

La Comunidad de Madrid ha destacado que Metro es pionero en la implantación de medidas de protección contra incendios y que dispone de una patente propia en este ámbito: el sistema de extinción por agua nebulizada, un diseño desarrollado por la compañía metropolitana.