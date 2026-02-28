INVERSIÓN
La Comunidad de Madrid destina 13,6 millones al mantenimiento de los sistemas contra incendios de Metro
El contrato, con una duración de cuatro años prorrogables, abarca estaciones, subestaciones eléctricas, depósitos y otras dependencias del suburbano
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido esta semana la propuesta de adjudicación del contrato para el mantenimiento integral de los sistemas de protección contra incendios de Metro de Madrid, con una inversión prevista de 13,6 millones de euros.
El contrato contempla la conservación preventiva y correctiva de los dispositivos de protección contra incendios en distintas instalaciones del suburbano madrileño, en cumplimiento del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la finalidad es asegurar el funcionamiento óptimo de estos sistemas y elevar los niveles de calidad del servicio, especialmente en aspectos como los tiempos de respuesta ante incidencias, la reparación de averías y la disponibilidad de los equipos.
La licitación se estructura en varios lotes, organizados en función de las tipologías y especialidades de los equipos y de los espacios donde están instalados. Entre los elementos incluidos figuran las sondas de detección de gases ubicadas en la Línea 8, los sistemas de telecontrol y la señalización fotoluminiscente.
La Comunidad de Madrid ha destacado que Metro es pionero en la implantación de medidas de protección contra incendios y que dispone de una patente propia en este ámbito: el sistema de extinción por agua nebulizada, un diseño desarrollado por la compañía metropolitana.
- Privado, laico y centrado en el desarrollo de las inteligencias: así es el colegio madrileño en el que estudió Ana Obregón
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
- El Círculo de Bellas Artes celebra cien años de historia con una exposición en la sala Goya
- Dentro del piso más caro (que se sepa) de la historia de Madrid: 'No existe otra casa igual en toda la ciudad
- Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio Ruiz, desaparecido hace una semana en San Fernando de Henares
- A una hora de Madrid se encuentra la casa de Adolfo Suárez transformada en hotel: un viaje a la historia de España tras el 23F
- Confirmado por la Agencia para el Empleo de Madrid: ya está abierta la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas