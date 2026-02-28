Cuando el comensal hace 'ghosting' al restaurante: Madrid refuerza las garantías para frenar las reservas fantasma

El no-show, es decir, aquella reserva que se queda en el aire porque el comensal no se presenta y tampoco avisa, sigue siendo uno de los quebraderos de cabeza del sector, pero la tendencia empieza a estabilizarse. Los últimos datos de TheFork, plataforma de reservas online en restaurantes, apuntan a una mejora a escala nacional: en 2025 la tasa media de reservas fantasma en España baja al 3,3 %, frente al 3,6 % de 2024. En ese mapa, Madrid aparece como uno de los territorios que logra contener el problema y se sitúa en el 3,3 %, empatada con Málaga y en línea con la media del país.

Alicante (3,1 %) y Valencia (3,2 %) encabezan el ranking de provincias con menor incidencia, mientras que Barcelona (3,5 %) y Sevilla (3,7 %) presentan cifras superiores. El dato madrileño, sin embargo, resulta especialmente relevante por el peso de la capital en la restauración española: volumen de locales, demanda sostenida y una competencia que obliga a ajustar cada servicio como si fuera una ecuación de márgenes.

El interior del restaurante Emi, en Gaztambide. / Restaurante Emi

Madrid, un mercado maduro donde reservar ya es cultura

Desde TheFork atribuyen la estabilidad madrileña a una combinación de hábitos y estructura de mercado. "Madrid es un mercado muy maduro a nivel gastronómico, donde la cultura de reservar en un restaurante está muy consolidada", explica Ainhoa Soria, responsable de Comunicación y de Relaciones con la Industria en España a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Ese contexto, añade, ayuda a entender por qué la región se mantiene en el 3,3 %.

En esa ecuación pesa, también, el tipo de oferta: una alta concentración de restaurantes de ticket medio-alto y alta cocina, donde es más habitual exigir garantías. "En este perfil de establecimientos es habitual que apliquen medidas contra el no-show, como la huella bancaria y el prepago, lo que genera un mayor compromiso con las reservas realizadas", apunta Soria. A ello se suma el turismo, que en la capital tiende a planificar con antelación y reduce la impulsividad de última hora, y una oferta tan amplia que, paradójicamente, eleva la conciencia del cliente sobre el valor de tener mesa confirmada: "Los clientes que reservan valoran mucho el hecho de contar con una mesa disponible, y están más concienciados sobre la importancia de avisar en caso de no poder asistir".

Huella bancaria y prepago: más extendidos y normalizados

El sector, además, se está protegiendo con herramientas que hace pocos años eran excepción y ahora empiezan a ser estándar. Según TheFork, el 21 % de los restaurantes en España ya utiliza huella bancaria como garantía de reserva —el doble que en 2023— y el prepago con tarjeta lo aplica el 7 % de los establecimientos, el triple que hace dos años. El objetivo es reducir el impacto directo de la mesa vacía, así como, mejorar la previsión de demanda y planificar sala, cocina y personal con menos incertidumbre. "La adopción de herramientas tecnológicas por parte de los restaurantes es superior a otras zonas, debido a la alta competencia y los elevados costes asociados a la capital", señala Soria. En la práctica, el recurso a estas garantías está más arraigado en locales con ticket medio o alto, aforos más reducidos y, especialmente, en aquellos que trabajan con grupos —mesas de seis o más—, donde una sola reserva fallida puede desequilibrar una noche completa.

A finales de 2024, TheFork endureció su política contra el no-show: dar de baja de la plataforma a los usuarios que acumulen cuatro cancelaciones sin aviso en menos de 12 meses. El resultado, según la compañía, es significativo por lo bajo: en 2025 solo un 2 % de los usuarios se han eliminado a nivel nacional. Para la empresa, más que una cifra pequeña, es un síntoma de que la amenaza funciona como elemento disuasorio y que el cliente se ha sensibilizado.

Restaurante Horcher, galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala 2025. / Alba Vigaray

En Madrid, ese comportamiento se refleja en una estabilidad que no requiere un ajuste brusco. "La concienciación sobre la importancia de no hacer no-shows en la capital está muy arraigada y esto favorece que la ciudad se mantenga en los mismos niveles que el resto del país", sostiene Soria.

La nueva ofensiva: preautorización y predicción de riesgo

La estrategia de 2026 pasa por afinar el control sin convertir la experiencia de reserva en un muro. TheFork ha incorporado la preautorización de tarjeta bancaria, una retención temporal (no un cargo) que verifica que la tarjeta es válida y tiene fondos suficientes para cubrir una posible penalización si se cancela fuera de plazo. La función se integra en TheFork Manager, su software de gestión para restauradores.

A esa medida se suma una herramienta predictiva anti no-show, pensada para identificar reservas de alto riesgo a partir del historial del comensal en la plataforma y otras variables de comportamiento, como navegación o tipo de establecimiento. Con esa información, el restaurante puede anticiparse con acciones prácticas: llamar para confirmar, reorganizar mesas, activar lista de espera y reducir el margen de mesas vacías.

"Cerrar 2025 con una tasa de no-show del 3,3 %, frente al 3,6 % del año anterior, demuestra que las medidas adoptadas están dando resultados y que el sector está avanzando en la dirección correcta para acabar con esta práctica", resume Jay Kim, Country Manager Iberia de TheFork. "Desde TheFork, continuaremos luchando activamente contra esta práctica para ofrecer a los restauradores soluciones eficaces que les permitan proteger su rentabilidad y gestionar su negocio con mayor seguridad".

Noticias relacionadas

En Madrid, donde cada turno cuenta y el coste de oportunidad se mide en metros cuadrados y en horas de cocina, la batalla contra el no-show ya no se libra solo con llamadas de confirmación: se juega, cada vez más, en el terreno de la tecnología, la cultura de reserva y una responsabilidad compartida entre sala y comensal.