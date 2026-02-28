Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Cae una red del narco tras interceptar en Barajas 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte

Siete detenidos en Madrid y Fuengirola por pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública tras una operación iniciada en junio de 2025

Policía Nacional incauta 110 kilos de cocaína en mochilas dentro de un contenedor aéreo con origen de Colombia.

Policía Nacional incauta 110 kilos de cocaína en mochilas dentro de un contenedor aéreo con origen de Colombia. / POLICÍA NACIONAL

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Policía Nacional ha interceptado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un envío aéreo con 110 kilos de cocaína ocultos en mochilas dentro de un contenedor procedente de Colombia. La operación, en colaboración con las autoridades policiales colombianas, se saldó el 19 de febrero con siete detenidos.

La actuación culminó el pasado 19 de febrero con la detención de siete personas acusadas de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública. Además de la droga, los agentes intervinieron dos vehículos de alta gama —uno de ellos de alquiler— que, según la investigación, iban a utilizarse para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Incautados 110kg de cocaína ocultos en mochilas de deporte en un contenedor aéreo procedente de Colombia.

Incautados 110kg de cocaína ocultos en mochilas de deporte en un contenedor aéreo procedente de Colombia. / @Policia

Detenciones en Hortaleza, Barajas y Fuengirola

Tres de los arrestos se produjeron cuando los implicados se disponían a realizar una transacción en un centro comercial del distrito madrileño de Hortaleza. Los detenidos portaban más de 126.000 euros en efectivo repartidos en bolsas de supermercado.

Asimismo, fueron arrestados dos de los encargados de recibir la droga en un hotel del barrio madrileño de Barajas. Los otros dos detenidos, considerados los líderes de las negociaciones, fueron localizados en un piso de Fuengirola, donde permanecían ocultos.

La investigación comenzó en junio de 2025 en el marco de los dispositivos permanentes contra el tráfico internacional de drogas. Las primeras pesquisas apuntaron a un entramado que habría planificado la llegada a España de un importante cargamento de cocaína camuflado en contenedores de carga legal.

Los agentes lograron identificar un envío aéreo desde Colombia con 110 kilogramos de droga cuyo destino final era territorio español, desde donde se pretendía distribuir tanto a nivel nacional como en otros países europeos.

Una vez que el contenedor aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los miembros de la organización mantuvieron diversas reuniones para coordinar la operación. La labor policial permitió detectar desplazamientos de implicados desde distintos puntos de Europa hasta Madrid para cerrar los detalles logísticos y acordar la introducción y posterior reparto de la sustancia.

