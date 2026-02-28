Este es el bonito pueblo en la Sierra Norte de Madrid en el que reside Carlos Lozano

Carlos Lozano ha vuelto a situarse en el centro de la conversación mediática tras su entrada en GH Dúo 2026. Sin embargo, más allá del reality, la historia que realmente despierta interés es la del giro radical que ha dado a su vida en los últimos años: de icono televisivo a ganadero en plena Sierra Norte de Madrid.

De los focos de Gran Hermano a la tranquilidad rural

Hace unos meses, Lozano aceptó participar en Gran Hermano, compartiendo casa con rostros conocidos como Carmen Borrego y Belén Rodríguez. En esa etapa televisiva ha protagonizado momentos comentados junto a Cristina Piaget, modelo y actriz hasta entonces poco conocida por el gran público, con quien mantuvo una relación marcada por altibajos.

Durante el programa, el presentador sorprendió al prometerle que la invitaría a conocer su refugio personal: su casa en El Berrueco, el pequeño municipio madrileño donde reside desde hace años y donde ha reconstruido su vida lejos del ruido mediático.

El Berrueco: el nuevo hogar de Carlos Lozano

El Berrueco no es un destino cualquiera. Situado en la Sierra Norte, este pueblo es conocido por su tradición canterera. Su nombre proviene del término “berrueco”, que alude a los grandes peñascos de granito tan característicos del paisaje.

El municipio rinde homenaje a su pasado con el Museo de la Cantería al aire libre y con el emblemático monumento al Cantarero. Además, conserva un elemento único en la Comunidad de Madrid: una columna de piedra del siglo XI vinculada a la antigua administración de justicia.

En lo alto de un cerro se alza la Atalaya Musulmana, torre defensiva del siglo X desde la que se obtienen vistas privilegiadas del embalse. También destaca la iglesia de Santo Tomás Apóstol, de estilo románico-mudéjar y construida con el omnipresente granito local.

Para los amantes de la naturaleza, el entorno ofrece rutas como la Senda del Genaro (GR-300), que rodea el embalse, así como actividades acuáticas como piragüismo o paddle surf. Y en el plano gastronómico, mandan los platos serranos: chuletón de la Sierra de Guadarrama, migas, judiones y, en temporada, recetas de caza como el jabalí con setas.

Una vida entre gallinas, ovejas y libros

Tras vender su conocida mansión en Navacerrada, Lozano optó por una vivienda más sencilla e integrada en la naturaleza. Hoy vive en una casa funcional, donde la rutina comienza antes de las siete de la mañana.

El que fuera uno de los presentadores más cotizados de España cuida ahora de unas veinte gallinas y un rebaño de ovejas. Él mismo ha contado con orgullo que este año han nacido varios corderos en su finca. Limpia corrales, pasea entre formaciones graníticas y disfruta de una vida marcada por el silencio y el contacto directo con la tierra.

Lejos de la imagen de personaje polémico, en El Berrueco es un vecino más. Frecuenta restaurantes locales y mantiene una relación cercana con la comunidad. Define esta etapa como un proceso de sanación personal tras años de exposición mediática y turbulencias sentimentales.

De modelo internacional a estrella de OT

Nacido en Madrid a principios de los años 60, Carlos Lozano fue uno de los modelos españoles con mayor proyección internacional en las décadas de los 80 y 90. Desfiló en capitales como Milán, París o Nueva York para firmas de prestigio.

Su salto definitivo a la fama llegó con la primera edición de Operación Triunfo en TVE, donde se convirtió en el rostro inseparable del fenómeno musical. Su estilo directo y cercano conectó con concursantes que hoy son figuras consolidadas de la música española.

Después llegarían otros formatos emblemáticos como Noche de fiesta y El precio justo. Más adelante desarrolló una exitosa etapa profesional en Perú antes de regresar a España como concursante de Gran Hermano VIP, donde fue uno de los grandes protagonistas.

Su trayectoria continuó con programas como Granjero busca esposa, Supervivientes y colaboraciones en Sálvame, consolidando una carrera marcada tanto por el éxito como por la controversia.

GH Dúo 2026: un regreso con otra mentalidad

Ahora, en GH Dúo, Lozano aseguraba afrontar la experiencia desde la madurez. Ya no busca reafirmarse como figura mediática, sino vivir el concurso con calma… y, por supuesto, asegurar ingresos para mantener su finca serrana.

Noticias relacionadas

Quienes le conocen bien saben que, tras la imagen de hombre contundente, se esconde un apasionado de la música y la literatura. En su casa de El Berrueco guarda una amplia biblioteca que contrasta con el perfil televisivo que proyectó durante años.